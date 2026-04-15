Mario Valentić o hrani u Kini: Ima tu doista svega, finoga, ali i nejestivoga. Pečenu patku nemam potrebu ponoviti

Glumac Mario Valentić boravi u Kini i s pratiteljima na Instagramu podijelio je svoje dojmove o lokacijama koje je posjetio kao i o hrani koju je probao. Prva postaja je bio Peking, a Valentić je ovako sažeo svoje dojmove o specijalitetu koji je mnogima omiljeni. "Pečena patka je, kao, pod "must try", ali ja ju nemam potrebu ponoviti (premasna mi nekako, čudni mirisi, a okusi tak tak)", napisao je u svojoj objavi. Kineski zid također je bio na njegovom popisu tijekom ovog posjeta i uz fotografije s ove lokacije je napisao:

"Čovjek se priupita: pa kakve su to aždaje vrebale sa sjevera da ideš graditi toliku zidinu (svi dijelovi kad se zbroje su dugi oko, pazi, 22 tisuće km) u već ionako teško pristupačnom prostoru planinskog masiva. Stvarno je simbol kineske upornosti. Kondicijski relativno izazovan, čak i ovako turistički (tko se boji visine i tko baš ništa ne vježba, teško će izaći na kraj sa Kineskim zidom- nek bolje uzme panoramski let helićem). Po zimi obavezno dereze, a za one kojima nije stalo da nešto vide, a da opet kažu da su bili na Zidu, nek odu po magli. Malo smo i vlakićem "bypass" s jednog kraka na drugi. A onda vlak(etinom) bullet nazad u Peking. 350km/h prava sitnica. P.S. Svako malo pomislim da sam ugledao Jackie Chana, pa da se slikam s njim i pitam ga je l' se sjeća Božjeg oklopa, Dolca, Samobora..:)".

Ispričao je kako je nakon posjete Kineskom zidu posjetio Temple of Heaven i kako je temperatura bila idealna biciklom je istražio Peking. Još jednom se osvrnuo na hranu i napisao: "Hrana u Pekingu: ima tu doista svega. Finoga, ali i nejestivoga. Meni. Uglavnom, uklopili smo se, aklimatizirali i pičimo dalje. Next stop: Xi'an.". U videima koje je objavio na svom Instagram storyju podijelio je i trenutak kada je u Kini susreo glumicu Anu Maras Harmander i njezinog supruga i napisao: "Baš nam je drago bilo sresti naše."