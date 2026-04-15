FOTO Aleksandra Prijović samo nekoliko mjeseci nakon poroda pokazala zavodljivu figuru, reakcije se nižu

Pjevačica Aleksandra Prijović ovih je dana na društvenim mrežama podijelila djelić svoje pariške svakodnevice, otkrivši kako uživa u opuštenoj i elegantnoj atmosferi Pariza. Na Instagramu je objavila fotografiju snimljenu tijekom šetnje ulicama čuvenog Grada Ljubavi, a osim same lokacije, posebnu pažnju privukao je i njezin besprijekoran izgled. U prvi plan istaknula se vitka linija, koju je brzo dovela u formu nakon što je u rujnu 2025. godine rodila drugo dijete, čime je dodatno oduševila svoje pratitelje. Za ovu priliku odabrala je jednostavnu, ali vrlo efektu modnu kombinaciju koja odiše pariškim šikom, crni sako i top uklopila je s trapericama visokog struka, naglašavajući figuru na suptilan način. Cijeli outfit upotpunila je elegantnom torbicom, dok su modni detalji dodatno podigli dojam. Posebno su se istaknule cipele u upečatljivoj boji koje su unijele dozu svježine i razigranosti u inače klasičnu kombinaciju. Raspuštena kosa i diskretna, prirodna šminka dodatno su naglasile njezinu nenametljivu eleganciju i profinjeni stil.

Uz fotografiju je kratko poručila: "Kad si u Parizu...", ali i ta jednostavna rečenica bila je dovoljna da prenese atmosferu bezbrižnosti i uživanja. Objavu su ubrzo preplavili komentari oduševljenih pratitelja koji nisu štedjeli na komplimentima. Mnogi su isticali njezinu ljepotu, stil i karizmu, uspoređujući je s modnim ikonama i svjetskim zvijezdama. "Na svijetu najljepša", "Pariški tjedan mode te zove", "Spremna za Vogue", "Balkanska diva", "Nema bolje", "Najdivnija", "Kakva ljepota, blistaš, ženo", "Prije svega dama", samo su neke od brojnih reakcija koje su se nizale ispod objave.

Uz prepoznatljive pariške kulise, romantične ulice i prefinjenu atmosferu grada, jasno je da Aleksandra Prijović maksimalno koristi svaki trenutak svog boravka u jednoj od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Njezine objave odišu samopouzdanjem, ženstvenošću i stilom, a ujedno potvrđuju i status jedne od najpraćenijih regionalnih zvijezda koja pažnju privlači ne samo glazbom, već i svojim modnim izričajem i životnim stilom.