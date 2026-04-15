Oni su nova glazbena senzacija na domaćoj sceni: Svaka naša pjesma odraz je života i situacija u kojima se nalazimo

Pop duo "kids from the sky" u kojem su Teo Golub i Robin Petić postaje sve prepoznatljiviji na domaćoj glazbenoj sceni zahvaljujući i debitantskom albumu "Tamni valovi", koji su objavili prošle godine i koji je izazvao veliku pozornost publike i glazbenih znalaca te je označio i prekretnicu u njihovu radu. Uslijedili su rasprodani koncerti u zagrebačkom klubu Vintage Industrial, nastup kao predgrupa Baby Lasagni u Boćarskom domu, a njihove pjesme "Lanterna" i "Onaj osjećaj" uvrštene su u soundtrack popularne serije "Sram". Korak po korak gradili su tako svoj put do velikog samostalnog koncerta koji će 23. svibnja održati u zagrebačkom klubu Boogaloo.

– Boogaloo je za nas još jedna stepenica više. Prije nekoliko godina stajali smo u publici i razmišljali kako bi bilo lijepo jednog dana tamo imati solo koncert, a s obzirom na to da nam se to upravo i događa, mislimo da ni ne moramo reći koliko smo uzbuđeni – rekli su dečki najavljujući koncert. Uoči samog nastupa predstavili su publici i novu pjesmu "Deluzija", koja donosi svjež i moderan pop zvuk koji se nameće kao iskorak na domaćoj glazbenoj sceni, uz zaraznu melodiju i produkciju koja dodatno širi njihov već prepoznatljiv autorski potpis.

Projekt je započeo kao Teova solo priča 2017., kako se zvuk i dinamika benda promijenila otkad djelujete kao duo?

kids from the sky ​oduvijek je bio zamišljen i imao jedino smisla u sklopu benda, tako da jednom kada smo se oformili i kada smo shvatili da ova priča ima najviše smisla kao duo, sve je sjelo na svoje mjesto. Promjene u zvuku su se dogodile, ali više kao rezultat glazbenog odrastanja.

Vaš vizualni identitet, poput mint zelene faze uz album "Tamni valovi", jako je prepoznatljiv, koliko vam je važno povezivati zvuk i vizual u jednu cjelinu?

Uvijek govorimo da je vizualni identitet jednako, ako nekada ne i više, bitan od same glazbe, tako da jako volimo raditi na tome i graditi našu glazbenu priču po određenim bojama za koje smatramo da najbolje opisuju to razdoblje.

Album "Tamni valovi" označio je veliku prekretnicu u vašem radu, na koji način vas je kreativno i autorski definirao?

Tamni valovi su nam omogućili da publici prezentiramo sve ono što kids from the sky jest, tako da je bilo jako oslobađajuće stvarati bez ikakvih stilskih i žanrovskih granica.

Vaše pjesme našle su se na soundtracku serije "Sram", koliko vam je to pomoglo da dođete do šire publike?

Teško je procijeniti koliki je utjecaj na dolazak do šire publike dovela serija, ali sve su to momenti za koje smo jako zahvalni.

Na koncerte u Boogaloo nekada ste dolazili slušati vaše omiljene bendove, a sada ste vi na pozornici, kakav je osjećaj biti u toj ulozi?

Da, nekada davno imali smo izjavu da kako bi bilo lijepo nastupati tamo i evo nam sada prilike da dokažemo da zaslužujemo takvu pozornicu. Ne letimo previsoko i nikada nismo pretjerano euforični, ali ovo je jedna velika stepenica u našoj karijeri i tim putem želimo nastaviti i dalje.

Novi singl "Deluzija" donosi nešto drukčiji zvuk, što vas je inspiriralo na taj žanrovski iskorak?

Svaka naša pjesma odraz je osobnog života i situacija u kojima se trenutačno nalazimo, tako je nastala i "Deluzija", koja je ponešto drukčija od svega što smo radili do sada, ali nam se sviđalo koji osjećaj budi u nama dok smo je slušali, pa smo odlučili slušati taj feeling i ne dopustiti da nas žanrovske granice zaustave.

Koliko vam je važno eksperimentirati i izlaziti iz vlastitih glazbenih okvira?

Mislimo da je to jako bitno za razvitak benda ili artista jer naravno da svatko ima stil u kojem se najviše pronađe, ali povremeni izleti u nepoznato potiču kreativu i smatramo da su jako zdravi za svakog glazbenika.

Vaši live nastupi često se ističu kao jedan od vaših najjačih aduta, kako biste opisali energiju koju želite prenijeti publici?

Feel-good atmosfera s naglaskom na povremeno skakanje koje jako potičemo kod publike. Nadamo se da to dovoljno objašnjava, haha.

Kako vaše obitelji gledaju na vašu glazbenu karijeru, imate li njihovu podršku ili misle kako je bavljenje glazbom neizvjesno zanimanje?

Uvijek kažu da je podrška obitelji jako bitna, a mi se za taj dio stvarno ne moramo brinuti jer smo je oduvijek imali.

Što bi za vas bio najveći znak da ste uspjeli u onome što radite i kakve planove imate nakon Boogalooa?

U svojim glavama imamo trenutak za koji bismo rekli da smo apsolutno uspjeli, ali o tim stvarima ne govorimo, držimo za sebe i vodimo se onom; djela, a ne riječi, tako da ako ikada dođemo do tog trenutka, onda ćemo vam javiti:)