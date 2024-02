Tko je supruga Miroslava Ilića? Uvijek namrgođena i hladna, ne vole je susjedi

23, March, 2022, Belgrade - The trial on the lawsuit for proving paternity of Mirjana Antonovic, a woman who claims that she has a son Devin with the singer Miroslav Ilic, which he refuses to officially admit, has continued in the Palace of Justice. Mirjana Antonovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 23, mart, 2022, Beograd - U Palati pravde je nastavljeno sudjenje po tuzbi za dokazivanje ocinstva Mirjane Antonovic, zena koja tvrdi da sa pevacem Miroslavom Ilicem ima sina Devina, a kojeg on odbija da zvanicno prizna. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Foto: Antonio Ahel