Glumicu izbacili s aplikacije za spojeve, ona zaključila: 'Ne treba mi muškarac. Imam mačku'

Glumica Teri Hatcher (59) gostovala je u emisiji Getting Grilled with Curtis Stone u kojoj je podijelila svoje iskustvo s aplikacijama za spojeve. Teri je ispričala kakao je okušala sreću na aplikaciji Hinge, no da je izbačena jer je umjetna inteligencija njezin profil proglasila lažnim. Naime, aplikacija nije vjerovala da to stvarno jest glumica, nego je mislila da se netko lažno predstavlja.

- Isprobala sam sve aplikacije, a probala sam i najnoviju. Probala sam Hinge. Mislila sam si: 'Reći ću svemiru da sam ranjiva i da sam otvorena za nove mogućnosti.' To je ono što sam mislila da će se dogoditi nakon pridruživanja aplikaciji Hinge. A onda su me samo tako izbacili s aplikacije - rekla je pa dodala:

- Mislili su da se pretvaram da sam Teri Hatcher. Oni su se ispričali, a onda sam rekla da više nisam toliko zainteresirana za to. Definitivno sam završila s aplikacijama za spojeve i osjećam da bi upoznavanje nekoga trebalo biti lakše. Ali, iskreno, sretna sam. Imam stvarno ispunjen, užurban život. Imam prekrasne prijatelje. Dobro je. Ne treba mi muškarac. Imam mačku - zaključila je.

Inače, glumicu poznatu po ulozi u 'Kućanicama' u posljednje vrijeme rijetko viđamo u javnosti. Fotoreporteri danas je uglavnom snime u opuštenim izdanjima dok šeta svoje pse.

VEZANI ČLANCI:

Što se njezinog ljubavnog života tiče, udala za Marcusa Leitholda 1988., ali su se razveli već sljedeće godine. Sudbonosno 'da' izrekla je ponovno i to glumcu Jonu Tenneyju, a s njim je dobila I kćerkicu rođenu 1997. Ipak, par se razveo 2003. Od tada ju se povezivalo s mnogim holivudskim frajerima no niti jedna romansa nije opstala pa je glumica tako sada solo te uživa u majčinstvu.

VIDEO Zvonimir Boban i Leonarda Lončar ponovno su zajedno: 'Jako smo sretni'