Tko je fatalna 'crna žena' iz najvećeg Kićina hita? 'Mislila je da će me samo tako preboljeti'

Fatalna crnka u koju se Kićo Slabinac zaljubio kada je pokušao izgraditi karijeru u inozemstvu, sredinom sedamdesetih godina, zaslužna je za njegov veliki hit "Zbog jedne divne crne žene".

Foto: Facebook

– U New Yorku sam upoznao prekrasnu ženu, podrijetlom Hercegovku. Sjedila je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove, čak sam i apartman kupio u Astoriji. Znala je da je pjesma “Zbog jedne divne crne žene” njoj napisana. Na koncertima bih je posjeo u prvi red, stao ispred nje i pjevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Vjerovao sam da će trajati vječno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Mislila je da će me samo tako preboljeti, no čuo sam da nije do danas. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Kad smo se rastajali, rekao sam: “Odlazim mirne savjesti, a bojim se da ti od svoje nećeš pobjeći do groba” – rekao nam je Kićo jednom prilikom.

Foto: Facebook

Zgodna crnka koja je davnih 70-ih osvojila srce našeg legendarnog pjevača zove se Mirjana Antonović i s Kićom se prije dvije godine susrela u Zagrebu te je zajedničke fotografije objavila na svom Facebook profilu. Javila se isto tako na društvenim mrežama iz New Yorka čim je čula da je bolestan te objasnila kako joj je javio da će je nazvati čim bude mogao.