Od legende se opraštaju prijatelji i kolege: 'Osjećam se tužno, pretužno'

Jutros oko 6:50 sati u KBC-u Zagreb preminula je hrvatska glazbena legenda Kićo Slabinac u 77. godini života, potvrdili su nam iz bolnice. Kićo je u KBC-u Zagreb hospitaliziran već tri mjeseca gdje je prošao rutinsku operaciju srca, no oporavak nije tekao očekivano jer, zbog njegove debljine, rana na prsnom košu nije dobro zarastala.

Od legendarnog glazbenika oprostili su se i brojni prijatelji i kolege. - U mojim sjećanjima će živjeti koliko i sam postojim.Svojim umijećem i talentom je bio primjer kojeg svaki profesionalac u poslu treba slijediti.Sudbina ga nije milovala.Simbol je naše Slavonije i Domovine u cjelini.Mir Mu na nebeskim poljanama - kaze Šima Jovanovac.

"Ne znam što bih rekao, to je mješavina tuge, iskrene tuge... Ja sam od početka upućen u njegovu bolest, još od kada je primljen u bolnicu, ali sam se nadao da će mu njegova snaga i vedrina duha pomoći. Ali nažalost, nije tako bilo. Osjećam se tužno, pretužno. Bili smo kolege i prijatelji, obožavao sam zaista svaki trenutak proveden s njim. Pa svi vicevi koje sam pričao su bili njegovi vicevi. A o glazenom talentu da i ne pričamo. To je čovjek koji je mogao iznijeti sve od rocka, tamburice pa do operetnih arija, imali smo prilike i tome svjedočiti. Zaista, multidisciplinarna ličnost.. svevremenski čovjek. Obilježio je povijest hrvatske glazbe. Njegova 'Zbog jedne divne crne žene' je možda i najljepša ljubavna pjesma", rekao nam je glazbenik Željko Krušlin Kruška.

"Moja suradnja s njim je skraćena, ali možda i bolje jer nismo htjeli ugroziti prijateljstvo... S njim sam radio 'D'Legende', ja sam napisao tekst za jednu 'Hej ti'. Od svakog od njih sam uzeo strofu, a i spot smo isto snimili.. Nalazili smo se na koncertima, a bili smo zajedno i na kraćoj turneji. Samo eto, premalo smo se i poslovno družili, na moju žalost", dodao je Željko.

Na svom se Facebooku od njega oprostila i operna pjevačica Sandra Bagarić.

"Napustio nas je veliki dječak, razigrana duha, zabavljač, čovjek koji je pričao najbolje viceve, ova fotka je sa turneje po Americi gdje smo se smijali, pjevali, otkrivali svijet.... uvijek ću te pamtiti po zvonkom glasu,vedrom duhu, bio si raja, dragi Kićo, počivaj u miru", napisala je Sandra.

Također se na Facebooku oglasio i glazbenik Jacques Houdek.

"Otiš’o je s mirisima jutra...Moj prijatelj Kićo. Bila mi je čast biti Tvojim mlađim kolegom... Za mene si najveći i najtalentiraniji pjevač... Bio si i ostat ćeš moj uzor... Sve sam Ti rekao, nebrojeno puta, Bogu hvala. Hvala Ti na podršci i prijateljstvu, svakom savjetu i veseloj poruci kojom si uvijek uljepšao dan! Hvala Ti na iskrenosti... HVALA TI NA SVIM REMEK-DJELIMA, LEGENDO!", napisao je Jacques.

Neutješna je bila i pjevačica Marina Tomašević. - Dragi prijatelju, bila je čast poznavati Te, pjevati sa Tobom, biti dijelom Tvog života. Ipak si nas rano napustio, utjehe radi: Legende uvijek žive... Da, uvijek ćeš živjeti kroz svoj osebujan glas i energiju, koju si godinama dijelio sa nama... Kićo, prijatelju, počivaj u miru, zaslužio si Nebesko carstvo je bogatije za još jednog slavuja - poručila je Tomašević uz link na Kićinu pjesmu 'Plavuša'.

Ista pjesma posebno je emotivna i za pjevačicu Nedu Parmać Klačar. - Ova pjesma me vraća 20 godina unazad, u Gradac, na ljetnu terasu hotela Laguna gdje smo svake godine tata, sestra i ja svaki dan nastupali. Preko tjedna smo svirali na terasi a vikendi su bili rezervirani za svadbe. Meni nije bilo naporno, šta dijete zna šta je 100kg, ali sada mogu zamisliti kako je bilo tati. I bez obzira na to koliko naporno smo radili, koliko smo bili umorni, nikad neću zaboraviti koliko sam uživala dok je tata izvodio ovu pjesmu - poručila je Neda.

Od Kiće se oprostio i političar Pero Kovačević. - POSLJEDNJI POZDRAV PRIJATELJU KIĆI! Krunoslav Kićo Slabinac, preminuo je jutros u 6:50 sati u zagrebačkom KBC-u. Počivao u miru Božjem, neka mu je laka hrvatska gruda - poručio je Kovačević.