U ovogodišnjem finalu Eurosonga nastupit će i grupa LELEK, koju čini pet mladih pjevačica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek. Među njima je i Judita, koja je ranije sudjelovala u RTL-ovom showu 'Superstar'. Tom je prigodom Zagrepčanka Judita otkrila da je u glazbenoj školi svirala violu.

Za svoj je audicijski nastup odabrala pjesmu "Wonderful Life", koju je posvetila prijatelju. "Ja mislim da si ti odličan materijal", rekao je Tonči Huljić, što je Juditu ganulo. "Nemoj sada plakati zbog toga", dodao je Tonči, na što je ona odgovorila: "Ne, ali puno mi znači". "Mislim da si odličan materijal i da si se samo prekombinirala ovdje. Ti imaš tri puta jači vokal i od toga si bježala. Svirala si gudački instrument, moraš imati sluha", komentirao je Tonči. Judita je prošla dalje s tri glasa "da" nakon što je Filipu objasnila koliko joj glazba znači.

Poznata vam je Judita iz grupe Lelek? Evo u kojem popularnom showu smo je prije gledali, zaplakala je

Inače, 14. svibnja, održana je druga polufinalna večer Eurovizije, nakon koje su poznati svi natjecatelji koji će nastupiti u velikom finalu najpoznatijeg glazbenog natjecanja na svijetu. Završna večer održat će se ove subote, 16. svibnja, s početkom u 21 sat. Za pobjedu će se boriti ukupno 25 izvođača, a samo će jedan od njih svojoj zemlji donijeti prestižnu eurovizijsku pobjedu. Među finalistima je i Hrvatska, a od zemalja iz regije u završnicu se plasirala i Srbija. Nakon objave svih finalista ažurirano je i stanje na eurovizijskim kladionicama. Hrvatska je, kako su mediji ranije izvještavali, pala s 11. na 15. mjesto, no nekoliko sati kasnije naše Lelekice ipak su ostvarile pomak te se trenutačno nalaze na 13. poziciji. Srbija je, prema posljednjim podacima, na 19. mjestu.

Na vrhu kladionica i dalje uvjerljivo stoji Finska, kojoj se trenutačno predviđa 42 posto šanse za pobjedu. Slijedi Australija s 15 posto, dok je na trećem mjestu Grčka s osam posto izgleda za osvajanje prvog mjesta.