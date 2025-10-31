Tko će osvojiti nagradu od 20.000 eura: Veliko finale 'Života na vagi' počinje uskoro

Veliko finale devete sezone showa, koji je promijenio brojne živote, 'Života na vagi' kreće danas u 20:15 sati na RTL-u. Osamnaest kandidata pred gledateljima i publikom pokazat će što su naučili tijekom tri mjeseca u Zaboky selu te kako su to primjenjivali kod kuće. Veliko finale donosi mnoga iznenađenja poput onoga tko je četvrti finalist - Ante ili Marija, ali i tko je pobjednik među nefinalistima koji osvaja 7000 eura, ali i finalistima koji odnosi nagradu od 20.000 eura. Sve to odlučit će mnogima neprijateljica - vaga.

Iako mnogo toga ne znamo pred finalnu emisiju, dobro znamo da su finale do sada izborili: Dominik, i to zlatnom ulaznicom, te Domagoj i Nena po postotku skinute tjelesne mase. Četvrtog finalista, pak, otkrit ćemo nakon dvoboja. Znamo i da će kandidate iz publike bodriti obitelj i prijatelji, a atmosfera će sigurno biti ispunjena suzama, srećom i smijehom.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Voditeljica emisije uživo, kao i cijele ove sezone, je Antonija Blaće.