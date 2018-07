Belinda Bedeković obećala da će gola svirati klavijature ako postanemo svjetski prvaci!

Nakon što je Žanamari Perčić jučer izjavila da je spreman fotografirati se bez gaćica ako Hrvatska uđe u finale Svjetskog prvenstva, danas je još jedna glazbenica otišla korak dalje.

Naime, klavijaturistica Belinda Bedeković obećala je da će ako naši nogometaši postanu svjetski prvaci gola svirati klavijature u videu uživo na Facebooku. Belinda je dodala kako će na sebi imati samo svoje sretne zlatne sandale.

Podsjetimo, Belinda Bedeković (46) postala je popularna u cijelom svijetu kada se pojavila u filmu "Borat", gdje je surađivala sa Sachom Baronom Cohenom svirajući na pjesmi "You Be My Wife".

Od filma je prošlo 12 godina, a Belinda se u međuvremenu nekoliko puta pojavljivala u medijima, govoreći kako je osam puta bila zaručena, te da još traži pravu ljubav. Ove je godine na Facebooku otvorila i stranicu "Nude keyboard player", na kojoj je objavljivala svoje golišave fotografije. Ako postanemo svjetski prvaci obećala je otići i korak dalje.