Tihana Harapin Zalepugin supruga nije još pokopala, urna stoji na njegovu radnom stolu: Tako je i dalje sa mnom

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin preminuo je krajem studenog od posljednica moždanog udara koji je ranije doživio, a njegova supruga, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin sada je otkrila kako supruga još nije pokopala. Kazala je da urna s njegovim posmrtnim ostacima stoji na njegovu radnom stolu, a oko nje je poslagala izraze sućuti. On je tako i dalje s njom, a napravila je i maleni oltar na kojem mu zapali svijeću.

Kaže da je čekala da joj se javi neka do institucija jer je željela da bude pokopan u Aleji velikana, no kako joj se nakon više od mjesec dana od njegove smrti nitko nije javio, to će učiniti sama kako smatra da bi on htio.

Tihana se još na život bez Saše nije priviknula, a otkrila je i kako ju je mjesec dana nakon njegovog odlaska nazvala diva Josipa Lisac te su njih dvije dugo razgovarale. Modna agentica kaže kako ju je Josipin poziv iznenadio, ali i obradovao jer ju ona može razumjeti.

Već je ranije govorila kako joj je teško pao Božić, jer je to prvi koji je morala provesti bez Saše, a sada je otkrila kako je za Novu godinu otišla u hotel Esplanade sa psićem Mini. Tim je potezom željela zaštititi Mini od uznemirujućih zvukova vatrometa, a i sebe. Da je ostala kod kuće, kaže Tihana, ne bi preživjela.

Podsjetimo, Zalepugin je sredinom listopada doživio moždani udar nakon čega su ga liječnici na KBC-u Rebru stavili u indiciranu komu.

Ništa, odala nam je njegova supruga Tihana, tog jutra nije ukazivalo na to da sa zdravljem njezinog supruga nešto nije kako treba. Sve dok se odjednom nije srušio.

