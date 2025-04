Thompsonovi suradnici: 'Nije istina da je Marka napustio cijeli bend, on uvijek traži najbolje glazbenike za suradnju'

Nakon što su jučer svi hrvatski mediji prenijeli vijest da je bubnjar Ivan Bilić Ika napustio Marka Perkovića Thompsona i da više neće surađivati s njim, u medije je izašla informacija kako ga navodno napušta i ostatak benda - klavijaturist, gitarist i bas gitarist, a koji su Thompsona pratili dugi niz godina. Večernji list kontaktirao je pjevačeve suradnike - menadžera Zdravka Barišića i skladatelja i aranžera Branimira Mihaljevića. "Želimo obavijestiti naše čitatelje o tome da neće biti nikakvih problema na koncertu 5. srpnja koji će se održati na zagrebačkom Hipodromu", kazali smo Barišiću, a on nam je kratko odgovorio: - "Sve ćete na vrijeme čuti!"

Nakon njega, razgovarali smo i s Mihaljevićem, koji je bio jasan: "Svi mediji su prenijeli vijest od bubnjara s Facebooku da je napustio bend. Markovi fanovi jako dobro znaju da on na svakom novom albumu sastavi malo drugačiji bend. Taj bubnjar je svirao od "Ora et labora" turneju, a prije njega na njegovu mjestu bio je Damir Šomen pa tako dalje su se ljudi rotirali. S obzirom na to da je riječ o velikoj turneji, Marko je okupio bend ljudi koji je najbolji za njega. Neki od njih su iz postojećeg benda, a neki su s njim svirali i ranije, a neki su vrhunski profesionalci s kojima je želio svirati. Formirao je novi bend i on će za određeno vrijeme predstaviti taj bend svojoj publici. Oni već svi zajedno rade i uvježbavaju se za veliki koncert. Njega bend nije napustio, samo je bubnjar rekao da je njihova suradnja završila", rekao nam je Branimir Mihaljević, inače uži član produkcijskog tima Marka Perkovića Thompsona.

"Dakle, nije istina da ga cijeli bend napušta - gitarist, bas gitarist i klavijaturist?", upitali smo ga ponovno, a on je koncizno odgovorio: "To nije istina, njega nitko nije napustio! Marko je sa svakim od njih obavio razgovor, a vidjet ćete da Ante Padovan surađuje s njim na svim novim snimkama", zaključio je.

Thompsonovi obožavatelji ipak nemaju razloga za brigu, jer će glazbenik učiniti sve kako bi koncert na Hipodromu 5. srpnja svima ostao upamćen kao nezaboravno iskustvo.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom ponovno blista

Podsjetimo, Thompson se trenutačno priprema za veliki koncert koji će se održati 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Povodom toga, obratio se svojim obožavateljima putem Facebooka, ne skrivajući koliko su ga iznenadili velikim interesom za koncert u Zagrebu. "Dragi prijatelji, vidio sam i doživio od vas svakakve ljepote, imali smo zajedno puno velikih i emotivnih koncerata, stotine puta uživali u zajedništvu, a i suzu šuštali. Bili ste sa mnom i u radosti i u tuzi, ali... Ovaj put ste me zaista neizmjerno iznenadili! Bez vas ovo ne bih bilo moguće! Imam najvjernije fanove i publiku na svijetu! Hvala vam od srca, a ponajprije hvala dragom Bogu na ovome zajedništvu i ljubavi koje nam je darovao. Zajedništvo je naša snaga! Čuvajmo jedni druge! Bog i Hrvati! Vaš Marko", poručio je Thompson na svom Facebook profilu.

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora

Uz objavu, podijelio je svoju novu pjesmu "Devedeset neke", koja je u samo sat vremena od objave na YouTubeu prikupila 40 tisuća pregleda. Prethodno su rasprodane sve ulaznice za ovaj koncert, na kojem se očekuje čak oko pola milijuna posjetitelja.

VIDEO Matija Cvek: Želio sam karijeru nogometaša, trenirao sam s Oršićem, ali ozlijedio sam se. Eurosong? Ne bih