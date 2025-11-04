FOTO Ribafishu i partnerici čestitke pristižu od jutra: Poznati par obznanio lijepe vijesti

Profesor geografije, TV voditelj i bloger Domagoj Jakopović Ribafish najnovijom je objavom istaknuo da on i njegova partnerica Kasandra Draganić obilježavaju važan datum. Naime, Domagoj i Kasandra zajedno su već godinama, a udomili su i psa. Ovaj par slavi godišnjicu veze, a Domagoj je tim povodom uputio sebi svojstvenu čestitku. “Nije lako s Kasandrom. Ujutro ne funkcionira, hrče, zapovijeda, ne sluša kad je bolesna, kuha što ona voli, soba joj zgleda kao Dresden 1945., kad popije je prepametna, 18 puta dnevno spomene da je debela, 32 puta kad ću je ženit...”, napisao je uz niz fotografija i otkrio koliko su dugo zajedno. “I tak već sedam godina, možda je i do mene? Mada, bit će da i ona ima nekih sitnih prigovora. Uglavnom, sretna nam godišnjica, proslavismo je u Le Bistro Esplanade gdje smo se satrali tatarcem, bečkim, osebujnim ossobucom od jelena i dobili i desert s posvetom. Hvala što nas trpite, ajd živili”, zaključio je.

U komentarima su im pratitelji ostavljali brojne čestitke. “Po ovom opisu mi se turbo dopada, sretnooo i ženite se ljudi”, “Sretno! Još puno godina hodanja... Onaj papir tak i tak nije garancija za niš”, “Sretan si s Kasandrom! Sretna godišnjica” i “Nakon sedam godina veze nije li vrijeme da riješiš bar jedan od tih njenih ‘problema’, pisali su.

Podsjetimo, Domagoj se nedavno emotivnom objavom prisjetio sina Roka, koji je preminuo na prije sedam godina, a sada bi imao 20 godina Sretan rođendan Mališa. Preplivali smo more. Voli te tata, napisao je Ribafish pokraj videa na kojem pored mora vrti sinov fidget spinner.

Domagoj je o gubitku sina govorio u nekoliko prilika. – Kad sam shvatio da mog Roka više nema, samo sam izišao na cestu, hodao i nadao se da će me nešto zgaziti. Gubitak djeteta je nešto najgore, sve boli, svaka sekunda je bolna. Bio sam prvih mjesec dana u transu, mozak je brisao memoriju, nisam prepoznavao ljude na ulici. Shvatio sam da ne smijem biti sam, a onda sam opet htio biti sam. Bio sam i na rubu da odustanem od života, otišao sam na Zanzibar posjetiti mjesto koje se naziva The Rock, kao i moj sin. Trebali smo to mjesto posjetiti zajedno kad maturira. Imao sam najcrnje misli, ali nešto mi nije dalo da si oduzmem život. Napisao sam knjigu i započeo Projekt RokOtok – plivamo između otoka na Jadranu i pomažemo djeci da više budu u prirodi, veselju i druženju. Jedini savjet koji ja mogu dati jest da svatko potraži stručnu psihološku pomoć kad osjeti da mu treba – rekao je tada. Projekt je nastavio i ove godine, a s ekipom je plivao oko Istre s ciljem povezivanja djece, roditelja i lokalnih zajednica sportom, ekologijom i edukacijom o važnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u prirodi.