Thompson najavio novi nastup, evo gdje će ga fanovi opet moći slušati uživo!

U Sisku će se 23. svibnja održati veliki humanitarni koncert pod nazivom ''Hrvatska za život'', u organizaciji istoimene udruge. Glavni izvođač večeri bit će Marko Perković Thompson, a program u Sportskoj dvorani Zeleni brijeg započinje u 20 sati, stoji u objavi na njegovoj službenoj Facebook stranici. Uz Thompsona, nastupit će i brojni drugi izvođači duhovne glazbe, uključujući Saru Čaljkušić, fra Marina Karačića, Ivonu Buničić i Marka Javorskog, kao i sastave Amorose i Fidelis. Raznolikost programa dodatno će obogatiti Stijepo Gleđ Markos, Tamara Perc, Phos, Vanessa Mioč te sestre Halužan.

Događaj je humanitarnog karaktera, a sav prihod usmjerit će se na pomoć trudnicama, rad centara za život te kuća za prihvat trudnica u Sisku i Zagrebu, kao i na ostale projekte udruge. Programom se nastoje promicati vrijednosti obitelji, ljubavi i života, uz pružanje izravne pomoći onima kojima je najpotrebnija.

''Cilj je koncerta spojiti vrhunsku glazbenu produkciju s konkretnim materijalnim pomaganjem za izgradnju kulture života, potporu trudnicama i djeci u najosjetljivijoj životnoj situaciji'', izjavila je Petra Milković, dopredsjednica Udruge i operativna koordinatorica. Organizatori očekuju velik odaziv publike te ističu kako će ovaj koncert biti poseban spoj glazbe, humanosti i zajedništva.