'Ništa nije sporno u 'Čavoglavama', to je pozdrav iz Domovinskog rata'

Marko Perković Thompson, kontroverzni pjevač koji izaziva razne reakcije u Hrvatskoj i regiji, održao je u subotu koncert u Kostreni koji je prvotno bio zabranjen, a nakon koncerta u sportskoj dvorani koju su ispunili njegovi ljubitelji raznih uzrasta, za RTL dao je intervju u kojem se osvrnuo na razna pitanja poput zabrana, politike te pozdrava "Za dom spremni" kojim počinje njegova najpoznatija pjesma Čavoglave.

- Vidjeli ste kakva je bila atmosfera i koliko je bila emocija. Pjevali su sve pjesme. Mislim da češće trebam dolaziti ovamo. Ovakav miroljubivi i dostojanstven koncert poruka je svim političarima koji su htjeli ili priželjkivali incident ili nekakve loše poruke, a vidjeli su zajedništvo I ljubav", rekao je Thompson te iskreno kazao kako se osjećao zbog zabrane koncerta.

- Svaka nepravda te pogodi. Kad s druge strane gledaš zašto bi nekome smetalo da netko kroz glazbu promiče svjetonazor kojem pripada i kojeg nastavlja promicati. Ništa nije sporno, samo se stavljaju etikete koje nisu točne i pokušava se stvoriti dojam da je nešto negativno što se događa na mojim koncertima. Ja svima pokazujem iz koncerta u koncert koji misle da je to tako ili koji sumnjaju, neka dođu pa vide. Možda je to drugi svjetonazor, ali nisam za to da se ikome išta zabranjuje, poručio je.

- Borili smo se za slobodnu Hrvatsku da se može raditi slobodno u njoj, pjevati slobodno u njoj, živjeti dakle bez ikakvih etiketa, posebno koje nisu utemeljene. To je društvo kakvo smo mi htjeli. Za to su ljudi dali živote. Političari ne bi trebali dijeliti narod nego stvarati zajedništvo. O tome govore moje pjesme, jasno je dao do znanja Thompson što misli o političarima, a na kraju je odgovorio i na sporni poklič "Za dom spremni" u pjesmi Čavoglave.

- Ništa nije sporno u njoj. To je pozdrav iz Domovinskog rata, snimljena je pjesma tada i ona je danas jedan od simbola Domovinskog rata. Ne znam kome bi palo na pamet zabranjivati ili nešto osporavati, zaključio je jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača.