TBF, Elemental, Atomic i Rea otvorili prvi November Fest u Domu sportova

Prvi November Fest powered by Galeb održava se 18. i 19. veljače 2022. godine u maloj dvorani Doma sportova u Zagrebu i okuplja neka od najpopularnijih imena hrvatske hip-hop i pop-rock scene. U petak su nastupili TBF, Elemental i Atomic Dance Factory, a u subotu nastupaju Neno Belan & Fiumens, Silente i DJ Rea.

Prve večeri u solidno popunjenoj maloj dvorani Doma sportova nakon dvogodišnje pandemijske stanke ponovo su odjekivali poruke i ritmovi predvodnika hrvatske hip-hop scene Elementala i TBF-a koji su sjajnom vizualnom i instrumentalističkom izvedbom na pravi način obilježili početak novog festivala – November Fest powered by Galeb. Uz sjajnu plesnu točku Atomic Dance Factory i Warm Up party kojeg je priredila DJ Rea nije se moglo dodati baš ništa što bi ovu večer učinilo boljom uvodom u drugu i posljednju večer kroz koju će nas provesti autori ponajljepših ljubavnih stihova i miljenici publike Neno Belan sa svojim Fiumensima i Silente. Od kada su se 2013. pojavili na glazbenoj sceni i prvim singlom "Terca na tišinu" osvojili srca publike, Silente je iz godine u godinu nizao uspješne koncerte i osvajao razna priznanja za svoj rad uključujući i diskografsku nagradu Porin za novog izvođača godine. Nakon prvijenca "Lovac na čudesa", 2015. objavljuju album "Neće rijeka zrakom teći", a 2018. najavljuju povratak koncertnim aktivnostima i svoj treći studijski album naziva "Malo magle, malo mjesečine". Od 2020. singlovima: "Navečer se srca lome", "Mene moje uši lažu", "Nikada ovako" i "Poljubi me za kraj" najavljuju svoj četvrti studijski album. Posljednjim izdanim singlom "Poljubi me za kraj" ponovno su zavladali top ljestvicama osvojivši nagradu Cesarica za Rock Hit godine i Zlatni studio za najbolju pjesmu godine. Uoči nastupa u Domu sportova poručuju svojoj publici: Da pjevaju iz petnih žila, da skaču k'o da nema sutra. Rijetko se vidimo, što se može, takva su vremena, ali trebamo iskoristiti svaku priliku. November fest i ova pametna inicijativa festivala pružili su nam odličnu priliku za dvoranski koncert, a takvih će ove godine biti malo. I to gdje nego u Domu sportova, naše staro mjesto. Vidimo se i pozdrav od cijelog benda!

Neno Belan i Fiumens zajedno sviraju 24 godine, a Neno često na nastupima kaže kako su se dogovorili da će svirati još 24, a nakon toga će vidjeti što će biti dalje. Kao i uvijek, odsvirat će presjek Belanove karijere, s puno pjesama iz ere nezaboravnih Đavola, pa preko „Sunny day“, „Vina noći“ i „Ponoćnih zvona“ – dovesti nas do „Rijeke snova“. Bit će tu i najnoviji singl „Zvijezde“ ( https://youtu.be/Wo8t0FzDDpM ), kao i još puno lijepih pjesama iz pjesmarice Nene Belana. U kratkom razgovoru Neno nam je otkrio kako se osjeća uoči nastupa na November festu: Osjećam dobru vibru u zraku, i znam da ćemo svi jako uživati, i mi i publika! Dođite, opustite se i uživajte u glazbi koju ćemo vam pružiti, glazba je začin života i bez nje bi život bio puno siromašniji. I mi ćemo upijati vašu energiju koju ćete nam pružiti i uživati u njoj! DJ Rea jedna je od najangažiranijih regionalnih DJ-ica koja je u 18 godina svoga rada održala gotovo 2000 nastupa u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Portugalu, Norveškoj, Slovačkoj te diljem cijele regije uključujući najznačajnije glazbene festivale. Uz česte nastupe u poznatim hrvatskim klubovima, broji niz nastupa na korporativnim eventima, okušala se kao radijska voditeljica i urednica na Yammat FM, pisala je za hrvatsko izdanje Rolling Stonea, vodila je glazbenu kreativu u publishing kompaniji, a trenutno radi na glazbenim streaming platformama. Najviše uživa u mash-up DJ setovima u kojima kombinira različite stilove klupske glazbe.

November Fest powered by Galeb osim što okuplja vrhunske glazbenike i plesače, u suradnji s Hrvatskim društvom bolesnika s rakom prostate i Europa Donna Hrvatska, svojom kampanjom pod šaljivim sloganom: "Briga o mudima ne čini nas ludima!", potiče na promišljanje o odgovornosti prema vlastitom zdravlju te važnosti prevencije i pravovremenog otkrivanja karcinoma prostate i testisa, kao i ostalih zloćudnih bolesti koje pogađaju sve veći broj muškaraca. Kako zbog otežane situacije s COVID-om nije održan po planu u studenom prošle godine, November Fest u veljači nametnuo se kao posve logičan izbor budući da u drugom mjesecu obilježavamo Svjetski dan borbe protiv raka. Time se glavna poruka festivala nastavila promovirati i nakon studenog, a muškarci su uz karneval i macho izgled dobili još jedan razlog za nošenje brkova. Naziv November Fest powered by Galeb ističe glavnog partnera festivala, jednog od najdugovječnijih hrvatskih brendova koji generacijama oblači mlade i stare kvalitetnim i tako ugodnim proizvodima od omiškog pamuka. Svi proizvodi (donje rublje, spavaći asortiman te sezonske kolekcije) napravljeni su od najboljih prirodnih materijala koji osiguravaju da u svakom trenutku nosite ono najbolje za vaše zdravlje. Sam vizualni identitet branda inspiriran je morem i dalmatinskim podnebljem, baš onim koji je dominantan i kod glazbenog izričaja većine glavnih izvođača festivala. November Fest također podržavaju: Ožujsko – službeno pivo festivala, Nescafé, Izvorno.hr, Pharma Hemp, InterCut Medical Care, Enterprise, Linea i Alca. Program je sufinanciran putem Natječaja “Jer svirati se mora 2“ provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije.

Koncerti počinju u 20 sati, a vrata male dvorane Doma sportova otvaraju se u 18 sati. Ulaznice za November Fest powered by Galeb mogu se kupiti putem sustava Eventim i na ovlaštenim prodajnim mjestima Eventima . Jednodnevne ulaznice dostupne su po cijeni od 120 kn, odnosno 140 kn na dan koncerta. Festivalske ulaznice za oba dana festivala dostupne su po cijeni od 200 kn, dok će na dan koncerta iznositi 240 kn. Festival će biti održan u skladu sa svim važećim epidemiološkim preporukama HZJZ i Odlukama Stožera civilne zaštite RH. Ulaz na koncerte bit će moguć samo uz predočenje EU digitalne Covid potvrde o cijepljenju, testiranju i/ili preboljenju bolesti COVID-19 i identifikacijskog dokumenta. Brzo antigensko testiranje bit će moguće obaviti i na ulazu u Dom sportova od 18 do 20 sati. Cijena testiranja iznosit će 50 kn. Negativan test vrijedit će za oba dana festivala, odnosno, 48 sati. Djeca mlađa od 12 godina koja dolaze s roditeljma koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu izuzeta su iz obveze posjedovanja EU digitalne COVID potvrde. Zbog izbjegavanja nepotrebne gužve kod testiranja i kod ulaza u dvoranu molimo da stignete i zauzmete svoja mjesta na vrijeme. Za sve posjetitelje obavezno je nošenje maske za lice te pridržavanje svih ostalih propisanih epidemioloških mjera koje će biti na snazi na dane održavanja festivala.