Dujmićeva udovica zatečena najnovijom odlukom Novih fosila: 'Nisam to očekivala'

Snježana Dujmić, udovica prerano preminulog skladatelja Rajka Dujmića, prije nekoliko mjeseci najavila je da radi na albumu nikad objavljenih Rajkovih pjesama. Album bi trebao ugledati svjetlo dana ove godine, a Rajkove pjesme trebali bi snimiti neki od najvećih domaćih i regionalnih glazbenih zvijezda. Iako se pričalo da bi na albumu mogli sudjelovati i članovi Novih fosila koji s Dujmićem posljednjih godina nisu bili u dobrim odnosima, oni su naposljetku odlučili odustati od ovog projekta.

-Nažalost, Sanja, Zec i Marinko su odlučili da neće sudjelovati na albumu novih pjesama od Rajka. Nema ljutnje, nema svađe, poštujem njihovu odluku. Nisam to očekivala, ali svatko u životu ima svoje prioritete - napisala je Snježana Dujmić, a uz objavu podijelila pjesmu 'Naša stvar', koju je Rajko pjevao na Chanonfestu 2011. godine.

Foto: Facebook Ispod objave odmah su se zaredali komentari Rajkovih štovatelja. "Još bolje. Nisu to ni zaslužili", napisao je jedan od obožavatelja. "Pitam se gdje bi bili i dali bi za njih itko znao da nije bilo Rajkovih pjesama? A bilo bi onda zgodno i lijepo od njih da uopće više nikada nigdje ne koriste i ne pjevaju niti jednu Rajkovu pjesmu!", nadovezao se drugi.

"Sram ih bilo, a još prije 2 dana Sanja i Zec su pričali da nastavljaju dalje", poručila je ispod objave razočarana pratiteljica.

Foto: Facebook Podsjetimo, šest mjeseci nakon Rajkova iznenadnog odlaska utjehu je mnogima pružila informacija da je u starom mobitelu pronađeno pravo glazbeno blago - deset nikad objavljenih Rajkovih pjesama. Nastale su još prije nekoliko godina, a sada ih je pronašao Dujmićev prijatelj Nenad Ninčević. Za mobitelom je, kaže, intenzivno tragao mjesecima nakon Rajkova odlaska, a kad je već gotovo odustao, pronašao ga je sasvim slučajno tražeći neke dokumente.

- Bilo mi je žao što se uopće pojavila mogućnost da se to izgubi jer je to apsolutna šteta. Snimali smo to nekih 15-ak radnih dana. Tražio sam ga na sto mjesta, a na kraju je ispalo da se cijelo vrijeme nalazio na metar i pol od mene - kazao nam je Ninčević koji nam je otkrio i što će dalje biti tim pjesmama. - Prva faza će biti da sjednemo s nekim od izvođača koji je maksimalno ozbiljan da vidimo na koji način uopće vidi projekt, drugi je da u suradnji sa Snježanom odredimo vrhunske izvođače iz samog vrha estrade s ovih prostora - ističe Ninčević. A to im je, čini se, pošlo za rukom. Još u veljači Ninčević je otkrio da će jednu od pjesama otpjevati slovensko-hrvatski pjevač Luka Basi, a sada je ostale izvođače počela otkrivati i sama Snježana. Na albumu će tako Rajkove pjesme, između ostalih, pjevati Vlado Kalember i Srebrna krila, Indira Levak, Aki Rahimovski.

