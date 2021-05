Neda Ukraden (70) došla na snimanje u pripijenom kombinezonu, pokazala zavidnu liniju, ali i zgodnu kćer

Pjevačica Neda Ukraden ovih dana boravi u Beogradu zbog snimanja TV emisija za Grand TV. Neda će u kolovozu napuniti 71. godinu, a iako je zakoračila u osmo desetljeće i dalje preferira mladenački stil.



Na jedno od snimanja stigla je u pripijenom cvjetnom kombinezonu i oduševila linijom. Neda je inače poznata po tome da plijeni izgledom, a ovog puta mnogi su bili oduševljeni i njezinom kćeri Jelenom Bibijom Minović (41) koja je također stigla na snimanje zajedno sa svoje troje djece.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Bilbija Minović je vlasnica Salona za uljepšavanje u Beogradu, te kći Nede i njenog pokojnog muža Milana koji je preminuo 2013. Jelena sa svojim suprugom Predragom ima troje djece, sina Dušana te blizanke Aleksandru i Nedu.

Inače, Neda je nedavno predstavila novu pjesmu 'Jednom kad ovo prođe', a najavila ju je fotografijama iz svog rodnog Imotskog. - Lijepo je doći u svoju avliju. Ko nekad u djetinjstvu, u Dalmaciji, napisala je Neda pokraj fotografija snimljenih ispred svoje kuće u Glavini Donjoj kod Imotskog. - Znate, korijeni su čudo. Džaba, možeš bilo gdje živjeti, na bilo kojoj adresi, ali uvijek si vezan za svoj rodni kraj. Ja sam spavala u svim svjetskim najelitnijim hotelima, ali najljepše spavam u mojoj Glavini Donjoj, kazala je Neda lani za Novu TV. Inače, pjevačica je lani počela uređivati rodnu kuću, a usporila ju je pandemija koronavirusa. Mediji su lani pisali i kako je svoju djedovinu odlučila upisati u zemljišne knjige.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 13, May, 2021, Belgrade - Shooting tv shows on Grand tv. Neda Ukraden. Photo: Antonio Ahel/ATAImages. 13, maj, 2021, Beograd - Snimanje tv emisija na Grand TV. . Photo: Antonio Ahel/ATAImages.

-Prije su naši stari dobivali zemlju i to se nigdje nije evidentiralo. Dosta je zemlje bilo na stricu, ostalo je i na tati i njegovim roditeljima, ali to je sve pripalo meni jer sam kćer jedinica. Dakle, ovim procesom nisam dobila ništa više od onog što mi je ionako pripadalo, samo je sada to sve sprovedeno i piše da je moje crno na bijelo - pojasnila je pjevačica.

Ukraden smatra kako bi svi to trebali napraviti jer bi onda bilo manje problema oko nasljedstva, a to pokušava objasniti i svojoj kćeri Jeleni. - Učim i kćer da sve što kupuje da odmah provede kroz knjige, neka stoji da je njeno. Nismo svi jednaki, netko će možda posegnuti za tvojim, možda će misliti da je njegovo, nikad ne znaš, a ovim načinom se zna o čemu se radi - upozorila ju je Neda dometnuvši da nije htjela da njezina kćer pokreće parnice i da je to za nju njena majka sredila.

