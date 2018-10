Svi su ludi za Kolindinom dijetom, otkrivamo vam jelovnik

Kolinda Grabar-Kitarović proteklih tjedana plijeni pozornost gdjegod se pojavi. I to ne samo zbog pomno odabranih odjevnih kombinacija, kojima je nedavno u Bijeloj kući zasjenila čak i Melaniju Trump, već i zbog dobre linije.

Smršavjela je naša predsjednica uz liposukcijsku dijetu koja je postala pravi hit među poznatim Hrvatima. Plan prehrane osmislio je sarajevski nutricionist Kenan Mandra, a pridržavate li se njegovih jelovnika, brzi rezultati su zagarantirani. Zna to dobro i televizijski voditelj Dalibor Petko koji je naš apsolutni rekorder kad je pitanju liposukcijska dijeta. U samo dva tjedna Petko je izgubio 10 kilograma i istopio 10 centimetara u struku.

With H.E. Donald J. Trump, President of the United States of America and First Lady Melania Trump, at a reception on the occasion of the 73rd United Nations General Assembly.

(Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/dIaMH9ikNO