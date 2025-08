Sve žene Zdravka Mamića: S prvom se ženio dvaput, drugu je osvajao Jaguarom, treća mu je šefica i djevojka

Zdravko Mamić, bivši čelnik Dinama i kontroverzni bjegunac od hrvatskog pravosuđa, oduvijek je znao kako privući pažnju javnosti – bilo svojim energičnim istupima, nebiranim riječima ili osebujnim privatnim životom. Nakon dva propala braka, ljubav je pronašao s 27 godina mlađom Jelenom Planinić iz Bosne i Hercegovine. Njihova veza navodno traje već četiri godine, a počela je kada je Jelena, danas 39-godišnjakinja, započela raditi za Mamića kao osobna tajnica. Mediji su špekulirali da par ne veže samo ljubav, već i poslovni interesi. Naime, Mamić je 2020. osnovao firmu Plavo sunce koja se bavi solarnom energijom, a godinu kasnije pokrenuta je i tvrtka Majsko sunce, gdje je Jelena direktorica. Zanimljivo, ime firme vjerojatno je inspirirano hitom Zdravka Čolića – pjesmom s posebnim značenjem za ovaj par.

Mamić iza sebe ima burnu ljubavnu prošlost. U braku s Marinom, s kojom se upoznao 1994. na Maksimiru, dobio je dvije kćeri – Luciju i Ivu. Prisjećajući se prvog susreta, ispričao je kako je pokušao impresionirati Marinu skupocjenim Jaguarom, no ona je bez oklijevanja sjela u svoj Fiat Uno i – otišla. Ipak, kasnije je popustila pred njegovim šarmom, a Mamić se pohvalio kako je na jednom plesu "bacao cipele i čarape po podiju" kako bi je osvojio. Ubrzo su se vjenčali, a zatim su stigle i kćeri.

Prvi brak Zdravko je sklopio već s 21 godinom, s osam i pol godina starijom Nadom. Nju je upoznao u noćnom klubu, a očarala ga je inteligencijom i izgledom. Govorila je pet jezika, imala diplome iz Rima i Londona i, kako Mamić kaže, bila "strašno zgodna". Taj brak bio je toliko intenzivan da su se vjenčali – dvaput. Nadu je upoznao u jednom noćnom klubu, a ispričao je kako ga je oduševila jer je "bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i Londonu. - Bila je jedinica i strašno zgodna. Svi smo plesali na plesnom podiju, a ona je svojem društvu rekla: Kad bih barem još jednom mogla čuti ovu pjesmu. Naćulio sam uši, bila je to pjesma “I can’t stand the rain”. Naravno da sam imao svog DJ-a i da mi je još jednom pustio tu pjesmu. To je bio naš prvi kontakt, nakon toga sam ju pozvao van i krenulo je - ispričao je Mamić u razgovoru za Express.

Dok Mamić danas živi u Bosni i Hercegovini, gdje se sklonio nakon izricanja nepravomoćne presude za izvlačenje novca iz Dinama, njegova ljubavna priča s Jelenom Planinić i dalje puni stupce domaćih medija. Nedavno je Zdravko na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj je bila Jelenina čestitka za njegov rođendan. "Sretan rođendan osobi čije je srce veće od svijeta! Zaslužuješ sve najljepše što život može ponuditi! Volim te zauvijek!" napisala je uz fotografiju na kojoj Mamić pozira nasmijan dok sjedi na stolcu. Jelena ima zaključan profil, no Mamić je čestitku podijelio na svom Instagram Storyju.