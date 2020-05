Sve je došlo na naplatu! Britanci su se jako zamjerili Meghan i Harryju, ali stvari se mijenjaju

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle počet će vraćati dug od 2.4 milijuna fontu koje su "pozajmili" od poreznih obveznika Velike Britanije kako bi preuredili svoj dom u Frogmore Cottageu, gdje su živjeli tijekom Meghanine trudnoće. Inače, sada žive u Los Angelesu otkako su napustili kraljevski dvor i započeli financijski neovisan život od kraljevske obiteji.

Međutim, britanski mediji pišu kako njihovom potezu vraćanja duga prethodi odluka princa Charlesa da plati troškove njihovog osiguranja u Americi. S obzirom na cijelu situaciju u svijetu kojeg je pogodila pandemija koronavirusa, Meghan i Harry nisu uspjeli u naumu da počnu zarađivati milijune čim se otisnu u samostalni život u Americi prodajući svoje ime i brend.

Osim prihoda, ostali su i bez osiguranja - prvo od Kanađana koji su im odbili plaćati 24-satnu zaštitu, a zatim Amerikanci čiji je predsjednik Donald Trump objasnio da nemaju namjeru financirati njihovu sigurnost. Zbog toga su morali zatražiti pomoć od Harryjevog oca princa Charlesa i zamoliti ga da plaća njihovo osiguranje da bi oni mogli vraćati dug za Frogmore Cottage.

Inače, on im je obećao pokriti sve troškove prve godine života van kraljeske obitelji, dok ne počnu sami zarađivati. Šuška se kako mjesečno plaćaju 18 tisuća funti za otplatu duga, što pokriva najam imanja i troškove održavanja.

Podsjetimo, gotovo tri mjeseca je prošlo od službenog odstupanja princa Harryja i Meghan Markle sa svih kraljevskih dužnosti britanskog dvora i šest mjeseci otkako su spremno otišli voditi neovisan život u Ameriku. Megxit, kako mnogi zovu ovaj njihov potez, ipak drugačije odjekuje za princa Harryja, piše The Sun.

S obzirom da naziv implicira kako je odstupanje vođeno Meghaninom odlukom, izvor za spomenuti medij tvrdi da je sve zapravo bila Harryjeva ideja, koju je Meghan vjerno odlučila podržati, a o istom se piše u knjizi “Potraga za slobodom: Harry, Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji” koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Zbog pogrešnog dojma o Meghaninoj inicijativi da napuste kraljevsku obitelj, princa jako ljuti termin "Megxit".

- U stvarnosti, Harry se vodio tom idejom. Knjiga će to otkriti i objasniti zašto se to moralo dogoditi - govori izvor za The Sun objašnjvajući kako je Harry bio jako nesretan i da je Meghan odlučila stati uz njega nakon te odluke. Knjigu od 368 stranica "Potraga za slobodom" potpisuju stručnjakinja za odnose u kraljevskoj obitelji Carolyn Durand i novinar Omib Scobie, a u njoj će detaljno opisati odluku para koja je uzdrmala cijelu kraljevsku obitelj te što je njihov novi životni fokus. Autori su tijekom pisanja dobili pristup njihovim bliskim prijateljima te bivšem kraljevskom paru koji je neustrašivo kršio tradiciju dvora. Ipak, jedna tema ostat će vješto neobrađena u toj priči, a tiče se odnosa Meghan s ocem Thomasom zbog kojeg je bivša glumica nedavno bila na sudu.

Ovo su najtragičnije prometne nesreće u kojima su poginuli poznati