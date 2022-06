Suzana Mančić: 'Udvarači su se zbog mene penjali na balkon, a za golišave fotke dobila sam veliku svotu novca'

Najpoznatija loto-djevojka bivše države, Suzana Mančić (65) otkrila je što su sve muškarci bili spremni napraviti kako bi osvojili njeno srce. Kako kaže, neki su se poput Romea penjali na balkon njene sobe, neki su zbog ljubavi noći provodili u liftu njene zgrade.

-Jedan moj udvarač je izigravao Romea, pa se popeo na balkon moje sobe. To je stvarno bilo ludo! Neki spavali u mom liftu, dok su čekali da se vratim kući. Mnogi su ostavljali cvijeće na mom automobilu.... To nisu bili neki nepoznati ljudi ili luđaci s ulice, već muškarci s kojima sam kasnije bila u vezi, kojima je bilo stalo do mene. Zato su birali tako originalne načine kako bi mi to pokazali- ispričala je Suzana za Informer te dodala kako još uvijek ima udvarače no puno manje nego prije, a kako kaže razlog je što je udata.

Suzana se 1989. godine udala za glazbenika Nebojšu Kunića s kojim je dobila dvije kćeri, Teodoru i Nataliju, a prisjetila se događaja prije njihovog vjenčanja.

Pamtim niz nezgoda koje su nam se dogodile prije vjenčanja. Mladoženja je dva tjedna prije vjenčanje slomio nogu. Doktor Sloba Ivanović mu je na dan vjenčanja skinuo gips u kadi naše kupaonice. Onda je moj tata pao niz stepenice dok je nosio svadbenu tortu i završio je na Hitnoj. Bez obzira na sve, bilo je to veselje za pamćenje - priča Suzana.

Nekoliko godina nakon razvoda upoznala je svog sadašnjeg supruga, Simeona Ocomokosa, grčkog bankara i od tada živi na relaciji Beograd- Atena.

- Moj i Simonov prvi sastanak bio je namješten. Zajednički prijatelj je procijenio je da bismo bili dobar par i nije pogriješio. On je dobar čovjek, nježan i brižan... Nakon 18 godina zabavljanja i suživota, vjenčali smo se 2018. godine u Grčkoj. Moje kćeri su odrastale uz Simeona, a i njegova djeca uz mene. Mi smo jedna velika lijepa obitelj. Puno prašine podigla je njezina naslovnica za srpsko izdanje magazina ''Playboy'' 2004. godine.

-Javnost me osudila, ali su mi prijatelji i članovi obitelji rekli da je to jedan izuzetan editorijal. I nisam bila potpuno gola, bilo je tu cvijeća i cvijeća. Ne bih se više slikala za neki takav magazin. Ne smijem otkriti koliko sam novca zaradila od tih fotki, jer taj podatak moram držati u tajnosti, ali mogu reći da sam bila najplaćenija u povijesti srpskog izdanja- otkrila je Mančić.

VIDEO Tonči Huljić na Tomislavcu izveo "Misu Mediteranu", na pozornici mu se pridružila kći Hana