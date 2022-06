Slavni glazbenik završio u bolnici, obožavatelji su zabrinuti zbog onog što je napisao dan ranije: 'Bože, spasi me'

Travis Barker, suprug reality zvijezde Kourtney Kardashian i bubnjar benda Blink-182 završio je u bolnici. Nije poznato zbog čega je Barker hitno prevezen u bolnicu. Naime, prvo ga je supruga automobilom dovezla u bolnicu West Hills pa je odmah nakon toga vozilom hitne pomoći prevezen u Cedars-Sinai, Medicinski centar.

Njegove obožavatelje zabrinula je činjenica što je dan ranije objavio tweet u kojem je samo kratko i bez konteksta napisao: 'Bože, spasi me'.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Inače Kourtney i Travis vjenčali su se prošlog mjeseca u Italiji u Portofinu, a sve su zabilježile kamere. Njihovo vjenčanje prikazano je u novom showu obitelji Kardashian, 'The Kardashians' koji se može pogledati na streaming platformama Hulu i Disney +.

U siječnju prošle godine se počelo šuškati o njihovoj ljubavi, kada su zajedno proveli vikend u kući njezine mame Kris Jenner u Palm Springsu odakle su oboje podijelili slične snimke na svojim profilima na Instagramu.

Veza bubnjara i reality zvijezde izazvala je čuđenje mnogih, no čini se kako je Kourtney sretnija no ikada, a obožavatelji su komentirali da proživljava novu mladost, a zajedničke trenutke često dijele na društvenim mrežama. Kourtney iz prijašnje veze ima troje djece sa Scottom Disickom. Travis je iza sebe ima dva braka i prva supruga mu je bila Melissa Kennedy od koje se rastao nakon devet mjeseci, a druga supruga mu je bila bivša Miss SAD-a Shanna Moakler. U braku su bili četiri godine, od 2004. do 2008. i imaju sina sina Landona i kći Alabamu.

