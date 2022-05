Šuškalo se Domenica da ljubi Vucinog sina, a sada je priznala vezu s odvjetnikom: 'Sretna sam i lijepo mi je'

Pjevačicu Domenicu Žuvelu (29) do nedavno smo gledali u showu 'Ples sa zvijezdama' na Novoj TV, a u jednoj od emisija gost joj je bio Vilibald Vuco, inače sin legendarnog glazbenika Siniše Vuce, pa su mnogi odmah pomislili da Domenicu i Vilibalda veže nešto više od prijateljstva, no oboje su to demantirali.

Domenica je voditeljici Maji Šuput priznala da je u vezi, ali nije htjela otkriti tko je osvojio njezino srce, dok nam je Vilibald kasnije potvrdio da je trenutno slobodan. No, sada je otkriveno tko je osvojio Domenicu. Riječ je o odvjetniku Ivanu Bačiću, koji je baš kao i ona, rodom s otoka Korčule.

- Ivan i ja smo zajedno, sretna sam i lijepo nam je - priznala je Domenica za Story. Otkrila je i zbog čega svoj privatan život ne izlaže javnosti.

Foto: PROMO

- Kada sam počinjala karijeru, odlučila sam da ću dečka držati dalje od medija. Nisam tip osobe koji voli previše govoriti o privatnom životu, draže mi je uživati u intimi. Ako sam ja javna osoba, on ne treba biti - istaknula je pjevačica koja svog odabranika već dugo poznaje, a najviše vremena zajedno provode u Splitu.

Inače, Domenica proteklih godina živi na relaciji Zagreb-Split zbog karijere dok njezin Ivan živi na Korčuli. O njemu se ne zna puno u javnosti, a mještani ga opisuju kao pristojnog i finog muškarca kojeg bi "svaka majka poželjela za zeta".

