Kći bivšeg premijera objavila fotografiju na kojoj je pozirala s tatom u elegantnom izdanju

Mlada glazbenica i studentica psihologije Ella Katherine Orešković na svojim društvenim mrežama često objavljuje svoje atraktivne fotografije kojima se dive njezini mnogobrojni pratitelji. Ovoga je puta objavila fotografiju s jednom sebi važnom osobom. Radi se o njenom ocu, bivšem premijeru Tihomiru Oreškoviću. Tata i kćer pozirali su u elegantnim izdanjima i nasmiješeni, a mlada glazbenica pored zajedničke fotografije stavila je emotikon srca napravljenog od ruku.

Foto: Instagram screenshot Inače, Ellu je publika upoznala kada je 2021. godine debitirala na Dori s pjesmom 'Come this way', koju je sama napisala, a ove godine na istom se natjecanju pojavila s pjesmom 'If you go away', koja je također autorska. Glazbeni talent je, kako kaže, naslijedila od bake koja je obožavala pjevati i od mame koja svira klavir te je u mladosti i skladala. Velika podrška u njezinoj karijeri joj je i otac, a to je sama istaknula u nekoliko prigoda.

Podsjetimo, bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom osim Elle ima i kćer Emmu, koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

- Kao obitelj funkcioniramo na principu jako otvorenog i bliskog dijaloga. Svatko ima pravo glasa i svačiji se glas sluša i uvažava. Tata me podržava u mojoj odluci o bavljenju glazbom, ali isto tako od mene zahtijeva određenu vrstu ozbiljnosti prema mojim obavezama i fakultetu - koje bezuvjetno moram izvršiti - ispričala je Ella jednom prilikom.

VIDEO Mladen Grdović teturao po pozornici i pao, odvukli ga zaštitari