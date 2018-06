Supruga poznatog glumca: Ne smetaju mi usporedbe s hrvatskom predsjednicom

U zagrebačkom Boćarskom domu sutra će koncert održati rap metal bend Body Count predvođen karizmatičnim Ice-T-jem, odnosno Tracyjem Morrowom.

Mlađe generacija 60-godišnjaka znaju ga kao detektiva iz serije “Zakon i red: Odjel za žrtve”, no prije glumačke karijere definirao je žanr gangsta rapa svojim albumom “OG: Original Gangster”.

Izgradio je karijeru, ne samo u glazbi već i glumi, a uspjeh je pratio i skladan obiteljski život te je danas u sretnom braku sa suprugom Nicole “Coco” Austin s kojom ima kćer Chanel. Ice-T danas večeras nastupa u Beogradu, a s njim je u pratnji i njegova supruga koja je na svom Twitteru napisala kako je često mijenjaju s našom predsjednicom Kolindom Grabar - Kitarović.

- Sjećate se kako su me ljudi stalno mijenjali s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar - Kitarović? Novinari me uvijek pitaju što mislim o tome. Moram priznati da mi jako nalikuje. Nemam ništa protiv da me uspoređuju s predsjednicom - napisala je na Twitteru.

Do u remember recently people kept mistaking me as the president of Croatia ? Kolinda Grabar-Kitarović? Press would always ask how i felt about it! I do have to say she looks very similar to me ..Maybe we are related.I don't mind being compared to a president!