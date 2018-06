Društvene mreže bruje o Rihanninoj brutalnoj šali na račun kolegice

Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice Rihanna poznata je po velikim hitovima, ali i po brutalnom smislu za humor. To je i dokazala ovog vikenda, tijekom gostovanja u Graham Norton Showu, gdje je s kolegicama Helenom Bonham Carter, Sandrom Bullock, Cate Blanchett i Sarah Paulson promovirala film "Oceanovih 8".

Norton je gošće pitao jesu li bile gošće ovogodišnje Met Gale. Jedina koja je rekla da nije bila je Bonham carter, a Rihanna joj je na to odgovorila:

- To je zato što nosiš ovakve haljine - rekla joj je Rihanna i pokazala na Heleninu haljinu. Naravno, svi su se nasmijali, a Carter je rekla kako zna, te da neće zbog toga plakati. Naravno, ova je šala odmah postala hit na društvenim mrežama.

Bullock je tijekom intervjua kazala i kako su glumice pokvarile pokušaj jednog tabloida koji ih je htio posvađati izmišljenim pričama.

Who woulda though I would live to see Rihanna playfully shade Helena Bonham Carter’s fashion choice. pic.twitter.com/N9npE3JE8I