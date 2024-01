Supruga pobjednika Supertalenta: Zatrovala sam ga, naš brak je visio na koncu. Sotona je nametnuo laži

Magic Leon, pravog imena Leon Žilavi, prije dvije goidne pobijedio je na Supertalentu. Tada je publika imala priliku upoznati i njegovu asistenticu Mrs. Moncinu, koju je utjelovila njegova supruga Monika Žilavi. Monika je sada podijelila potresne detalje iz svog života prije prebraćenja. Njeno preobraćanje je započelo kada je krenula na zaručnički tečaj s Leonom koji je obavezan prije crkvenog vjenčanja.

"U trenutku kada se davala Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, jedna od djevojaka iz prvih redova je 'izreagirala'. Mi pojma nismo imali što se događa, samo znam da je bilo zastrašujuće, da takav strah nisam osjetila nikada i da je isti taj osjećaj obuzeo sve prisutne i prostor u kojem se nalazimo. Sada je kristalno jasno što se dogodilo, no tada znajući da imam svoje grijehe koje samo ja znam, znajući da sam duboko u Yogi i kojekakvim vođenim meditacijama, vorteksima, pomislila sam da sam ja sljedeća i da je to što je bilo u njoj prešlo na mene. Nakon tečaja išli smo kod našeg svećenika da mi objasni da me blagoslovi, kako bih se smirila. Odjednom vjerujem u svećenike i njihovu ulogu u vjeri! Do tada sam slušala one loše medije koji žele ocrniti Crkvu na sve moguće načine", rekla je za Vjera.hr.

VEZANI ČLANCI:

Iako je period koji je došao nakon toga bio pun ljubavi, unutar dva dana su izgubili dvije bliske osobe što je Moniku slomilo. Imala je intenzivne noćne more, anksioznost, gubljenje apetita, crne misli i odbojnost prema crkvi. Kada je došla do ruba pucanja, sve što joj se motalo po glavi priznala je suprugu, a to je utjecalo na njihov brak.

"Nakon par tjedana, ja postajem skrupulozna i sve što sam pogledala, pomislila, rekla, smatrala sam to grijehom, to je bila nezamisliva duševna bol. Gdje okrivljuješ sebe za svako djelo koje jesi i koje vjerojatno ni nisi napravila, ali sve što vidiš je crnilo i više ne znaš razlikovati istinu od laži koju ti je nametnuo Sotona. Toliko je bilo intenzivno da sam zatrovala Leona do neprepoznatljivosti i bili smo na izmaku snaga, naš brak je visio na koncu. Moja duševna bol je bila strašna, nanosila sam si tjelesnu bol", iskreno je priznala.

Monika nije potražila medicinsku pomoć, već je u razgovorima sa svećenicima pronašla olakšanja. Na Malu Gospu Monika je, kako tvrdi, doživjela konačno oslobođenje. Dogodilo se to nakon redovitih ispovijedi i svakodnevnog moljenja krunice. Supružnici su danas ispunjeni Božjom ljubavi i sretni.

