Superman se vraća na velika platna i otvara novu eru DC svijeta

Predstavljamo službeni trailer i plakat za prvi film iz novog DC Films svemira – „Superman“, u režiji vizionara Jamesa Gunna, stiže u hrvatska kina 10. srpnja 2025. u distribuciji Blitz filma. Ovo dugo očekivano poglavlje donosi potpuno novu interpretaciju najpoznatijeg superjunaka svih vremena, prožetu akcijom, toplinom, humorom i emocionalnom dubinom.

U središtu priče je Clark Kent, alias Superman, kojeg utjelovljuje David Corenswet (Twisters, Hollywood). Nova vizija Čovjeka od čelika prikazuje ga kao junaka pokretanog suosjećanjem i nepokolebljivim uvjerenjem u dobrotu čovječanstva – pravog simbol nade u vremenu kaosa. U ulozi neustrašive novinarke Lois Lane pojavljuje se dobitnica nagrade Emmy Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), dok ulogu Lexa Luthora, Supermanovog najopasnijeg neprijatelja, donosi Nicholas Hoult (X-Men, Juror #2). Glumačku postavu dodatno pojačavaju Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría i Wendell Pierce.

Film režira James Gunn, koji potpisuje i scenarij, dok produkciju predvode Gunn i Peter Safran (Aquaman, The Suicide Squad). Superman će biti prvi film iz novoosmišljenog DC svemira, koji kreće iznova s novim, uzbudljivim pristupom najpoznatijim superjunacima. Zaslužni za spektakularni vizualni identitet i produkciju filma su kinematograf Henry Braham (Guardians of the Galaxy Vol. 3), kostimografkinja Judianna Makovsky (Avengers: Endgame), scenografkinja Beth Mickle, kao i skladatelji John Murphy i David Fleming (The Last of Us). Montažu potpisuju William Hoy (The Batman) i Jason Ballantine (It, The Flash).

„Superman“ donosi novo poglavlje za cijelu jednu generaciju – ispričano s velikom strašću i poštovanjem prema naslijeđu koje traje gotovo stoljeće. Očekujte spektakularnu akciju, snažnu emotivnu priču i novi pogled na heroja koji je sve započeo.

Foto: Promo

Film „Superman” u distribuciji Blitz filma stiže ekskluzivno u hrvatska kina 10. srpnja 2025., a moći ćete ga pogledati i u IMAX te ScreenX formatima – ne propustite najveći superjunački spektakl ljeta!