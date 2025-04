VIDEO Ben Affleck konačno otkrio zašto uvijek izgleda mrzovoljno, zbog ovog ćete promijeniti mišljenje o glumcu

Ben Affleck, čije lice često krasi naslovnice tabloida uz opise poput 'mrzovoljan' ili 'ljutit', odlučio je stati na kraj nagađanjima. Gostujući u podcastu 'This Past Weekend' kod Thea Vona, glumac je otkrio prave razloge zašto rijetko izgleda nasmijano pred objektivima paparazza. Suprotno uvriježenom mišljenju, njegov izraz lica nema veze s arogancijom ili lošim raspoloženjem, već s njegovom introvertiranom prirodom i nelagodom zbog stalne medijske pažnje. - Ne volim biti na velikim društvenim događajima, ne izlazim previše van. Dosta sam sramežljiv, ne volim biti ispred kamera - iskreno je priznao Affleck, čija karijera traje više od tri desetljeća.

Glumac je povukao jasnu granicu između svog profesionalnog života na filmskom setu i privatnih trenutaka koje vrebaju paparazzi. Dok mu gluma pred kamerama ne predstavlja problem jer je to kontrolirano okruženje u kojem igra ulogu, snimanje u svakodnevnim situacijama doživljava kao narušavanje privatnosti. - Ako je riječ o mom životu izvan glume, ne želim da me ljudi vide kad hodam u majici ili donjem rublju. Volio bih da je moj privatni život još privatniji. Ne znam baš koliko ljudi želi da im javnost analizira svaki pokret, ali volim glumiti - pojasnio je svoju perspektivu. Njegova želja za privatnošću posebno dolazi do izražaja kada je u društvu svoje obitelji, ističući kako mu tada medijska pažnja najviše smeta.

Osim sramežljivosti i želje za privatnošću, Affleck je naveo i druge faktore koji doprinose njegovom ponekad smrknutom izgledu. Pritisak koji nosi život u Hollywoodu, uključujući obavezne velike društvene događaje i medijska pojavljivanja, nisu nešto u čemu uživa. Također, priznao je da osjeća frustraciju kada filmovi u koje je uložio mnogo truda ne postignu očekivani uspjeh. Svjestan je i taktike fotografa koji ga često namjerno provociraju kako bi uhvatili reakciju i dobili fotografiju na kojoj izgleda loše volje, što dodatno pojačava njegovu nelagodu u javnosti.

Njegovo iskreno gostovanje u podcastu, koje je pregledano više od 2,7 milijuna puta i prikupilo tisuće komentara, naišlo je na veliko odobravanje publike. Mnogi su komentirali kako su promijenili mišljenje o glumcu, doživljavajući ga sada kao "normalnog čovjeka" koji se nosi s pritiscima slave na svoj način. Komentari poput: - "Ovo mu je bilo pametno. Mediji ga godinama maltretiraju, ovo ga prikazuje kao normalnog čovjeka", "Affleck je skroman, treba nam više ovakvih celebova" - preplavili su platformu, pokazujući da je njegova ranjivost naišla na razumijevanje.

Cijela situacija događa se u turbulentnom razdoblju za glumca. Početkom godine službeno se razveo od pjevačice Jennifer Lopez, a njihov zajednički dom stavljen je na prodaju, što je dodatno potaknulo medijske napise o kraju njihove ljubavi. Nedavno su se pojavile informacije o nesuglasicama bivšeg para oko prodaje vile vrijedne desetke milijuna dolara. Navodno Affleck želi sniziti traženu cijenu od 68 milijuna dolara, dok se Lopez tome protivi, a agenti za nekretnine sugeriraju smanjenje cijene za najmanje 15%. Ova situacija zasigurno doprinosi pritisku pod kojim se glumac nalazi, čineći njegovu želju za privatnošću još razumljivijom.

VIDEO: Matija Cvek o Marku Bošnjaku: 'Svtko tko se odluči na Eurosong je za mene faca'