Sudeći po početku, predizborna kampanja na TV-u ne obećava

Kada na televiziji vidite Željka Keruma u crvenom šuškavcu s nečim na glavi, ovaj put umjesto pršuta to je bila muha koja je tamo odlučila sletjeti i tako vizualizirati onu staru nesretnu šalu na račun ćelavih ljudi da, eto, na glavi imaju pistu za slijetanje muha, znate da se bliže neki izbori. Muškarci bez kose odavno su u trendu, a ovaj put riječ je o parlamentarnim i, evo, pred vratima su. Zašto su, međutim, na HRT-u, u središnju političku emisiju na tako važnu temu u goste pozvali Keruma, ali i Mirelu Holy, Igora Peternela, Marijanu Petir i Mariju Selak Raspudić, to zbilja ne znam.

I mene je to začudilo! Ono što me pak ni najmanje ne čudi, to je činjenica da je Željko Kerum u takvom društvu ispao najveća politička zvijezda o kojoj se već više od tjedan dana govori i, evo, piše. Pokraj Mirele Holy, naime, koja će na izbore izaći na listi stranke iz koje je izašla kako bi, sjetit ćete se, osnovala novu, vlastitu stranku nazvanu po biljci iz porodice Juglandaceaea, a protiv koje će se, nota bene, natjecati na ovim izborima; Igora Peternela kojega je sasvim ispravno dijagnosticirao kao, citiram: ‘anonimusa’, da ne koristim i neku težu kvalifikaciju, te Marijane Petir i gospođe Selak Raspudić, od kojih se također ništa originalno ne može čuti, još manje očekivati, to mu nije bilo preteško. Pitam se, međutim, kakav bi dojam ostavio na javnost da je u studiju bio i netko tko ne pripada, kako je Kerum na veliku sramotu nacionalne televizije također dobro primijetio, trećoj političkoj ligi. Vjerojatno bi u tom slučaju kao političar bio podjednako udaljen od zvijezde kao što je i fizički udaljen od tog plinovitog tijela u Svemiru. Ili kao što su, što ja znam, urednici Otvorenog daleko od ove moje TV ruže zbog tako lošeg izbora gostiju na samom početku izborne kampanje... Imala je ova početna faza kampanje osim spomenutog izbora gostiju u Otvorenom još mnogo nelogičnosti kojima smo putem naših malih ekrana svjedočili. Svi se, sasvim sigurno, sjećaju Škorina neshvatljivog bijega od emisije Nu2, ali i još manje shvatljivog Raspudićeva gostovanja u toj emisiji u kojoj je, zaigravši se previše riječima, metaforama i alegorijama, svoj ulazak u politiku najavio tako što je sve koji koriste isključivo aktivno biračko pravo; dakle birače, one od kojih očekuje glasove, nazvao idiotima. Nečim što je on, eto, odlučio da od tog gostovanja na HRT-u više ne želi biti. Pa iako će se to možda pokazati istinitim, barem za onaj dio birača koji zaokruži njegovo ime na glasačkom listiću, nisam baš siguran da je to bio najbolji ulazak u politiku koji sam do sada vidio na TV-u.

Šezdesetminutni razgovor koji je nakon toga uslijedio bio je, nažalost, još i gori od tog uvoda... A onda, taman kako se ta početna faza kampanje bližila svome kraju, pjevač koji inače ismijava političare (za razliku od Nine koji, koliko sam vidio, to čini s biračima), najavio je – pazite molim vas ovo – da izlazi na izbore kao kandidat! Eh da, zamalo sam zaboravio, na listu je, valjda po Raspudićevu receptu, uvrstio i svoju suprugu, pa smo tako kao protutežu u tekstu već spomenutom bračnom paru s desnog političkog spektra, dobili jednu bračnu zajednicu i na lijevom. Palo mi je na pamet da bi RTL mogao napraviti dobar reality na tu temu...

Da se Krešo Međeral Sučević, popularni Lovac iz Potjere, uslijed HRT-ove sasvim opravdane prijetnje prekidom suradnje u zadnji tren nije povukao iz predizborne kampanje, a dvojac Pervan i Drele nakon početnog naleta malo sklonio u drugi plan, koliko je to u njihovim slučajevima moguće, sve do tog sudbonosnog šestog srpnja ne bih više nijedanput upalio televiziju.

Bilo bi mi, iskreno govoreći, neugodno gledati sve te ljude koje odnedavno samo u ovakvim interpretacijama možete čitati u Večernjem listu, kako odjedanput postaju nešto za što sam sve donedavno mislio da je zapravo prava definicija te ružne riječi: kandidati na parlamentarnim izborima.

Ako s Plenkovićevim ovonedjeljnim gostovanjem u Stankovićevoj emisiji, koja se, mora se priznati, u izborno vrijeme često zna profilirati kao dosta relevantna za procjenu kandidata, cijela kampanja ne dobije napokon ozbiljniji ton, ne samo da neće imati smisla nadati se nekim predizbornim zanimljivostima na TV-u u naredna tri tjedna, od čega sam već gotovo i odustao, već neće imati smisla gajiti nadu ni kad je riječ o iduće četiri godine života u Hrvatskoj.

A od toga, unatoč svima i svemu gore navedenome, još uvijek nisam spreman u potpunosti odustati!

Ona muha s početka teksta, koja je u HRT-ovu studiju sletjela na Kerumovu glavu, uprizorivši tom prilikom spomenutu uvredu za ćelavce, trebala bi u tom slučaju sletjeti svima njima na glavu te tako, eto, vizualno dočarati nešto sasvim drugo.