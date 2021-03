Štulić dobio odgovor na optužbu da mu se duguju milijuni eura

Savez glazbenih autora Srbije odgovorio je Branimiru Johnnyju Štuliću na njegove tvrdnje da mu duguju desetke milijune eura na ime autorskih prava.

- Branimir Štulić je istupio iz članstva u organizaciji Sokoj u rujnu 1981. godine, a tada mu je priopćeno da će napuštanje stupiti na snagu 1.1.1982. godine. Nakon napuštanja Sokoja, g. Štulić nije pristupio nijednoj svjetskoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. Dakle, punih 39 godina kompletan autorski repertoar g. Štulića ne spada u repertoar koji zastupa organizacija Sokoj (ni po osnovu direktnog članstva, niti po bilateralnim ugovorima s drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava, objasnili su u priopćenju za medije iz SOKOJ-a.

- Sokoj (niti bilo koja druga organizacija) nije mogao dati dozvolu za korištenje Štulićevih djela, što znači da bi autor morao sa svakim pojedinačnim korisnikom, gdje zakon dozvoljava, za svaki posebni način korištenja odvojeno regulirati svoja prava i eventualno potraživati naknadu. Na osnovu svega gore navedenog, Sokoj (niti bilo koja druga organizacija ) nije ni mogao ubirati naknadu za korištenje njegovih djela, tako da ne postoje neisplaćeni tantijemi na ime g. Štulića, zaključili su iz SOKOJ-a.

Podsjetimo, Štulić je na svom YouTube kanalu objavio kako mu milijune duguju Sokoj, ali i bivši Jugoton, odnosno Croatia Records.

- Sad, ja nisam od SOKOJ-a primio ni dinara u cjelokupnom životu. Za drugu polovinu 1980. ste ubrali barem 50 000 tadašnjih maraka samo od Jugotona na ime mojih autorskih honorara koje nikada nisam vidio, a sljedeću ’81. kudikamo više, da ne spominjem radio-difuzna izvođenja kako u zemlji tako i inozemstvu (koja su daleko platežnija)", navodi. Međutim, vi niste prestali s ubiranjem mojih prihoda ni po isteku ’81., već ste produžili sve do 1994., kad ste me u zamjenu za hrvatsku 'Oluju' predali ZAMPU (vidi se da radite za istog gazdu), dakle, tu ste me svake godine oštetili za milijun eura, jer, premda ste znali da ja nemam ništa s vama, opet do rata je na svakom nosaču zvuka stajalo SOKOJ i, naravno, moji radio-difuzni prihodi su se slijevali u vaše kofere, a upravo je to i razlog vašem podmetanju nepostojećih web licenci na moje pjesme, content ID-a i općenito drugih lažnih i neistinitih podataka", naglasio je glazbenik. - Ipak to ne znači da vam matematika ne ide od ruke, naprotiv, i sami ćete lako izračunati koliko tih trinaest godina po milijun eura iznosi, dodatno kamati.

A neću vam oprostiti ni tih godinu i po, ’80. i ’81. To je što se tiče glavnice iz Jugoslavije. A za ove druge potonje grijehe koji se očito protežu od ’94. sve do današnjih dana (jer čemu onda ovo prometovanje), još 26 milijuna, dakako s kamatama, dok bezočnost vašeg “poslovanja” nema cijenu, pa ću je otpisati - zaključio je Štulić u dopisu uz koje je priložio i dokaz o otkazu autorskih prava preko SOKOJ-a.