Stručnjaci složni: Eurosong je šarada skupe produkcije, a naša Albina je bila odlična

Euforija, veselje, a potom i šok zavladao je hrvatskom delegacijom u Ahoy-areni, ali i u domovima nekoliko desetaka tisuća Hrvata kada su shvatili da naša predstavnica Albina Grčić pjesmu 'Tick-Tock' neće otpjevati u finalu ove subote. Kladionice su joj bile naklonjene, njezin nastup bio je dostojan eurovizijske pozornice, očekivanja velika, no Albina ipak nije uspjela unatoč podršci koja joj je stigla i iz samog političkog vrha. Odmah nakon nastupa na službenom Twitter profilu čestitao joj je premijer Andrej Plenković, a iznenađen ishodom polufinalne večeri bio je predsjednik Zoran Milanović.

- U engleskom rječniku kraj riječi fraud (prijevara) piše Eurosong. Glavu gore, pred našom pjevačicom Albinom je ozbiljna karijera - rekao je Milanović jučer u Međimurju nakon što su ga novinari upitali da prokomentira natjecanje. S Milanovićem su se složili i brojni Albinini simpatizeri koji su nakon ispadanja na društvenim mrežama brojni izrazili svoje razočaranje uvjereni da je 22-godišnja Splićanka pokradena i prevarena. Pokrenuta je čak i peticija za Albinin povratak u finale.

Svoje viđenje Albininog neuspjeha na svom je Facebooku otkrila i ugledna ekonomistica Vedrana Pribičević nazvavši ga 'nepopularnim mišljenjem'. "Prije nego što dobijemo spastične napade od neulaska Hrvatske u finale Eurosonga, trebamo pogledati statistike slušanja pjesama na Eurosongu dostupne na Spotifyu. Jasno da je Hrvatska tu u donjem ešalonu. Ako zadnjih X godina imamo kriminalne rezultate na Eurosongu, onda bismo se možda mogli i pitati zašto je to tako i što radimo pogrešno. Nije sve bjelosvjetska zavjera, nije uvijek kriv sudija", napisala je Pribičević na Facebooku. No, što je doista uzrok još jednog eurovizijskog potopa Hrvatske pokušali smo doznati i od stručnjaka koji su u različitim ulogama proteklih godina bili na Euroviziji. Na pitanje "što je pošlo po zlu?" nitko nema jasan odgovor. Aleksandar Kostadinov bio je dugogodišnji voditelj hrvatske delegacije na Eurosongu, a rasplet situacije u polufinalnoj večeri i njega je samog iznenadio.

- Obično kad su kladionice naklonjene stvarno se vrijedi nadati uspjehu. Albini se nema što za reći jer je sve dobro napravila. Otpjevala je dobro i bez grča, zgodna je, a i Branimir Mihaljević joj je napravio baš modernu pjesmu za Euroviziju. Svi razlozi da se oni i njezina ekipa nadaju finalu bili su opravdani. Mogu samo reći šteta jer je zaslužila finale. Da sam ja šef delegacije sigurno bih bio jako ljutit- kazao nam je Kostadinov koji je uvjeren da je pred Albinom svjetla budućnost.

- Jako mi je žao, ali mislim da će ona to sve nadoknaditi. Da su je ljudi zavoljeli i da ako bude imala dobrih pjesama da će ona neku pop karijeru nastaviti kod nas nastaviti bez problema - dodao je nekadašnji urednik Zabavnog programa na HRT-u. Pitali smo ga i koliko se Eurovizija promijenila proteklih godina. - On je uvijek bio šarada i prvenstveno zabava. Uvijek je bio iznimno gledan, fantastično tehnološki i medijski napravljen, a to je bilo i ove godine. Glazba uvijek varira, ali definitivno je oduvijek milijunima gledatelja diljem svijeta dobra zabava - kaže.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Ishod polufinala iznenadio je i našu jedinu eurovizijsku pobjednicu, Emiliju Kokić. - Iznenađena sam kao i svi ljudi koji vole i prate Euroviziju. Ljudi iz njezinog tima napravili su apsolutno sve što su mogli. Jedina nepravda je što je samo 10 pjesama moglo ući u finale. Poručila bih im da se mogu vratiti uzdignute glave i da su svi ponosni na njih - ističe Kokić. Uvjerena je i sama da se Eurovizija proteklih godina znatno promijenio, no jedno je ipak ostalo isto. - Svaka zemlja i svaki izvođač ima svoje tri minute u kojima mora dati svoj maksimum. Albini i timu, svaka čast. čestitam im od srca na onome što su pokazali - kaže Emilija koju smo pitali i kako vidi daljinu Albininu karijeru. Za razliku od Aleksandra Kostadinova koji je uvjeren u njezin uspjeh, Kokić ističe kako ne bi željela da ju zadesi sudbina njezinih prethodnika. - Malo me strah jer ljudi koji loše prođu na Euroviziji, a tek su na početku karijere nisam baš primijetila da to ima nekakvu uzlaznu putanju. Albinu sam uočila još na Voiceu i nadam se da u njezinom slučaju ovo neće imati loš predznak. Ipak, najvažnije je ono što će se odvijati u njezinom srcu. Ako ona ovo sebi negdje zapiše kao neuspjeh onda će to njoj biti veliki teret. Voljela bih da se to ne dogodi, da joj svi damo podršku i da je sve bilo odlično te da je jedina nepravda što je tu večer bilo samo 10 mjesta za ulazak u finale - ističe Kokić.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Albininim nastupom zadovoljan je i Danijel Popović koji je 1983. godine s pjesmom "Džuli" na eurovizijskoj pozornici osvojio visoko četvrto mjesto. - Ne mislim da je zasluženo ispala, svakako je mogla proći dalje. Ono što mene osobno smeta to što se ljudi boje svog materinjeg jezika. Šteta je da barem Europu nisu barem upoznali s našom riječi "Hvala" - kaže Popović. Istaknuo je i važnost podrške države kod ovakvih projekata. -Znamo da su izvođači na samoj margini društva i da ovise o svojim inicijativama. Ne znam koliko je HRT-uložio u uređenje scene. Primijetili smo kod ovih bogatijih država da su uložili više u taj scenski nastup što u konačnici žiri uzima u obzir - napominje bivši eurovizijski predstavnik i dodaje da je prije na izbor za pjesmu Eurovizije bila bitnija pjesma dok je danas u fokusu samo poruka koja se šalje nastupom. Problem neuspjeha vidi i u načinu glasanja.

-Susjed susjedu ne bi trebao davati 12 bodova zbog dobrosusjedskih odnosa, ali tu uvijek i politika igra u pozadini jednu podlu igru. Tu nepravdu i dvoličnost osjetio sam i sam na svojoj koži kada sam ostao bez glasova i kad mi je Srbija ukrala pobjedu u Sarajevu - prisjeća se Popović koji vjeruje da Albini izostanak finala neće utjecati na daljnju karijeru.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Imat će karijeru, ona je slatka, lijepa, mlada. Malo nakon ovoga padneš, to te izbaci iz takta, ali u svakom slučaju život ide dalje i nema odustajanja. Gubitak nas jača u svakom pogledu - zaključuje glazbenik.

Skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević jedan je od veterana izbora za pjesmu Eurovizije, budući da na prestižno natjecanje pokušava upasti još od 1988., kada je napisao pjesmu "Dženi" Oliveru Dragojeviću. To mu je i uspjelo 2000. godine, kada je napisao tekst pjesme "Kada zaspu anđeli" Gorana Karana. Ninčević smatra kako Albinin neulazak u finale nije neuspjeh, jer smo u utorak gledali polufinale koje je bilo ravno finalu.

- Ta se situacija nije događala godinama, jer je polufinale bilo jače nego mnoga finala prijašnjih godina. Vidjeli smo odlične pjesme, spektakularne koreografije kakve obično vidimo na nastupima svjetskih zvijezda. Samo mi četiri pjesme nisu legle, a bilo koja od 12 preostalih je mogla ili biti prva ili ispasti. Zbog toga ne smatram to neuspjehom, nego bih rekao da smo imali manje sreće od ostalih konkurenata. Jednostavno su odlučivale nijanse- smatra Ninčević i dodaje kako se Eurosong dosta promijenio u proteklih 20 godina.

- Nevjerojatna je činjenica da je Eurosong koji je bio natjecanje "otpadaka" pretvorio u mega produkciju izvođača koji mogu biti svjetske zvijezde. Glupost je govoriti o tome da je namješteno ili da smo pokradeni. To je zapravo liga prvaka koja se ne namješta. Možda je i problem da nas Hrvata ima malo, za razliku od drugih zemalja. teško je znati koji je uzrok, veli Ninčević koji smatra kako je Dora i dalje najbolji način za odabir pjesme koja će nas predstavljati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Josip Regović/PIXSELL

- Primijetio sam još dvije stvari. Prvo, zanimljiv je primjer Ukrajine koja je pjevala na svom jeziku i prošla je, a također su osim nje prošle i druge pjesme koje su bile angažirane. Većina tih pjesama imala je vrlo ozbiljne stihove koji su govorili o nečemu. Možda se tu dogodila sitna prevaga, da "Rock Me Baby" pristup nije prošao. No, bez obzira na sve, mislim da će Albinina pjesma biti rado slušana u cijeloj Europi. Nitko im ništa ne može prigovoriti - smatra Ninčević.

Koreografiju, ali i situaciju na Euroviziji trenutačno, komentirao nam je i naš poznati plesač, pjevač, redatelj i koreograf Igor Barberić, koji je između ostalog oko nastupa pomagao i pjevačici Franki Batelić koja nas je na tom natjecanju predstavljala 2018. godine.

- Gledao sam Euroviziju, mislim da je Albinin nastup koreografski bio jako dobro odrađen. Definitivno. Mislim da smo super odradili taj nastup i da se nemamo što sramiti - kazao je Barberić o Albini. Usporedio je i nastup naše predstavnice s onim Ukrajinske. Hrvatska spada u žanr nastupa kao što su Cipar, Izrael, Malta - cura s plesačima. to je jedan žanr, a onda imamo te otkačene nastupe kao što su Ukrajina i Eurovizija zna miješati takve nastupe. Osvrnuo se i na glasanje.

- Mislim da je to jučer bila situacija da glasaju samo one zemlje koje su bile u polufinalu koliko sam shvatio i onda još tri zemlje koje idu direktno u finale i možda smo imali baš tu nesreću da su glasale te zemlje kojima se po muzici sviđa nešto kao Švedska ili Norveška. Naravno, to glasanje ne pokazuje nečiju vrijednost ili kvalitetu nastupa, to znamo. Dodao je i da se Eurovizija danas puno razlikuje od onoga što je bilo ranije.

- Eurovizija je otišla u nešto potpuno drugo. Prije je to više izgledalo kao San Remo, a sada je to velika 'arenska' predstava, nešto kao MTV nagrade s opakim nastupima gdje se svi mjesecima pripremaju i ubijaju, tako da je definitivno sada postala nešto drugo, a pogotovo i sama činjenica da ove godine dozvoljavaju da back vokali budu snimljeni, to je nešto što je kompletno promijenilo pejsaž ove godine.

I dok podrška iz svih krajeva svijeta nastavlja pristizati Albini Grčić koja se nažalost nije uspjela izboriti za finale ovogodišnjeg Eurosonga, hvaljeni autor pjesme "Tick-Tock" Branimir Mihaljević iznio je dojmove nakon neočekivanog ishoda nastupa 22-godišnje Splićanke. - Stojimo iza svega što smo napravili i mislim da smo napravili odličnu stvar. Jesmo li žrtve nekih lobija to je zbilja glupo pričati. Ne možemo znati to dok ne vidimo koliko nam je tko dao glasova - započinje Mihaljević u telefonskom razgovoru jutro nakon Albininog nastupa koji je na YouTubeu munjevito dostigao #1 na trending listi. - Mi smo stalno bili prvi. Više me veseli činjenica da jučerašnji nastup na YouTubeu ima pregleda više od svih drugih natjecatelja, osim Malte i Cipra. U prva tri najgledanija videa je i naš. Prvi je u zapravo u mnogo zemalja, čak i u Americi. Jedino što se mogu pitati - zašto ti ljudi jučer nisu glasali? - pita se Mihaljević koji nam kaže kako će u nedjelju dobiti službene podatke o glasovanju publike u polufinalnoj večeri. - U nedjelju ćemo sve znati kad nam stignu službeni podaci - zaključuje autor koji je odmah po objavi rezultata o finalistima u objavi na društvenim mrežama istaknuo da su zaslužili prolazak u nastavak natjecanja.

- Toliko sam ponosan. Albina, cijeli tim i sve što smo zajedno u posljednjim mjesecima napravili da Vam to ne mogu riječima opisati. Siguran sam da smo zaslužili večeras proći u finale. Primali smo sve vaše poruke i svu dobru energiju koju nam šaljete. Ne pamtim ovakvo zajedništvo oko jedne pop pjesme. ️Hvala HRT-u i Universal Music Hrvatska na podršci u svim segmentima. Srce ko kuća! - napisao je u polufinalnoj noći ovogodišnjeg Eurosonga.

