Milanović komentirao Albinu nakon Eurosonga: 'Glavu gore. Pred njom je ozbiljna karijera'

Doseg neočekivanog ishoda nastupa naše finalistice Albine Grčić (22) na sinoćnjoj prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u kojoj nije uspjela izboriti finale seže i do predsjednika Republike Zorana Milanovića. Naime, njega su danas u Međimurju prilikom obilaska tvrtki iz Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije upitali da prokomentira natjecanje, a on je to rado učinio i ohrabrio našu pjevačicu.

- U engleskom rječniku kraj riječi fraud (prijevara) piše Eurosong. Glavu gore, pred našom pjevačicom Albinom je ozbiljna karijera - rekao je predsjednik Milanović.

Podsjetimo, nakon što se nije plasirala u finale ovogodišnjeg Eurosonga, iz Rotterdama se videoporukom javila Albina.

– Ljudi, nemojte biti tužni, nemojte biti razočarani, jer mi nismo. Ja sam stvarno super. Sa sigurnošću vam kažem da zadnjih par godina nismo imali bolji nastup. Mi smo se toliko trudili, bili smo "brutalni" i to je najbitnije. Budite ponosni na nas i pratite nas i dalje. Stvarno smo sretni. Iduće godine Dora će imati show koji svijet nije vidio – kazala je Albina.

VIDEO Albina se oglasila nakon što nije prošla u finale

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon polufinala na Facebooku se javio i autor pjesme "Tick-Tock" Branimir Mihaljević, koji se zahvalio na podršci. "Toliko sam ponosan. Albina, cijeli tim i sve što smo zajedno u posljednjim mjesecima napravili da Vam to ne mogu riječima opisati. Siguran sam da smo zaslužili večeras proći u finale. Primali smo sve vaše poruke i svu dobru energiju koju nam šaljete. Ne pamtim ovakvo zajedništvo oko jedne pop pjesme. ️ Hvala HRT-u i Universal Music Hrvatska na podršci u svim segmentima. Srce k'o kuća", napisao je Mihaljević.

Inače, u finale iz prvog polufinala idu Norveška, Izrael, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Cipar, Švedska, Belgija i Ukrajina.

VIDEO Obožavatelji Eurosonga nakon Albininog nastupa zapalili Twitter