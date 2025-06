Što slušaju Hrvati? Kontoreverzni srpski reper nalazi se na prvom mjestu, a evo gdje su naši izvođači

Fotoagencija Pixsell pripremila je infografiku na temu "Što Hrvati slušaju u lipnju 2025.godine?" na kojoj se nalaze podaci prema Billboardovoj top listi od 1. do 7. lipnja ove godine. Tamo je prikazano da je najslušaniji Desingerica, odnosno njegova pjesma "Cchap cchap". Kontroverzni srpski reper jako je slušan u Hrvatskoj, a na Billboardovoj ljestvici ova pjesma je već tri tjedna. Na drugom mjestu nalazi se domaće ime, triljski reper Grgo Šipek Grše s pjesmom "Abu Dhabi", a treće i četvrto mjesto pripalo je izvođačima iz Srbije. Pjesma "Tajland" repera Raste nalazi se na trećem mjestu, a na četvrtom je Tea Tairović s pjesmom "Çok Güzel", koja miješa orijentalne motive s modernim pop zvukom.

Na prvom mjestu je pjesma "CCHAP CCHAP" u izvedbi srpskog sastava Desingerica, što potvrđuje rastuću popularnost trap žanra među mladima u Hrvatskoj. Odmah iza nje je domaći reper Grše s pjesmom "Abu Dhabi". Treće mjesto zauzima "Tajland" popularnog srpskog izvođača Raste, dok je na četvrtom mjestu Tea Tairović i njezin hit "Çok Güzel", koji miješa orijentalne motive s modernim pop zvukom. Thomsonov hit "Ako ne znaš što je bilo" je na osmom mjestu Billboardove top liste od 1. do 7. lipnja 2025. Photo: Marko Picek/PIXSELL Foto: Marko Picek/PIXSELL

Peto mjesto drže Hiljson Mandela & Miach s hitom "Anđeo", a šesto Jala Brat, Buba Corelli i Elena s pjesmom "Blaka Blaka". Sedmi po slušanosti je ponovno bosanskohercegovački dvojac Jala Brat i Buba Corelli, a ovoga puta se radi o suradnji s GIMS i pjesmi "Don Diego". Na osmom mjestu je " Ako Ne Znaš Šta Je Bilo" Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža, a na devetom "Ciganka" koju izvodi Trille. Top 10 zatvara "Dumdum", još jedan hit bosanskohercegovačkog dua ovoj put u suradnji s Klijentom.

VIDEO Kontroverzni srpski reper Desingerica opet šokira publiku, usred emisije izvadio je žvaku iz usta i napravio ovo

Podsjetimo, Desingerica, pravim imenom Dragomir Despić, nedavno je bio gost u emisiji Magazin In na televiziji Pink. Voditeljica Sanja Marinković vodila je razgovor s reperom koji je poznat po tome kako na svojim koncertima pljuje po svojoj publici i gađa ih raznim stvarima. Marinković je tijekom intervjua pitala Desingericu što misli koje je njegovo ponašanje izazvalo najveće nerazumijevanje okoline i negativne komentare. Reper je rekao da je to sve ljubomora i da je sve to rezultat toga što mu mnogi zavide.

- Ja cijeli život uživam u svemu što radim i nikada u životu nisam radio nešto što ne želim - rekao je glazbenik. U videu koji je objavljen na YouTubeu u četvrtoj minuti razgovora voditeljica mu kaže kako su se mnoge žene žalile kako se Desingerica ponaša nepristojno. Upravo u tom trenutku on pred kamerama vadi žvaku iz usta i stavlja žvaku u ruku, a već u sljedećem trenutku žvake nema u ruci jer ju je zalijepio za fotelju u kojoj je sjedio. Primijetili su to i gledatelji i pisali u komentarima: Gdje je bacio žvaku? Opet? Što je izbacio žvaku iz usta i zalijepio je? Kakav lik! Zalijepio je žvaku na garnituru.

FOTO Maja Šuput javila se nakon vijesti o razvodu! Evo kakve fotke je objavila: 'Kakav lom'

Dragomir Despić rođen je 1993. godine u Beogradu. Prije nego je krenuo u glazbene vode bavio se tetoviranjem te je imao i svoj studio za tetoviranje, a glazbi se posvetio tek prije godinu dana. Tada je s Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, objavio svoj prvi singl 'Kucci Kucci'. Slavu su postigli nakon što su pridobili pažnju publike i medija tako što su za potrebe snimanja spota zaustavili promet na autocesti. Kontroverzni izvođač je nedavno u jednom intervjuu otkrio kako ga u ovakvom načinu odnosa prema publici podržava obitelj. Desingerica je rekao da mu je obitelj bila velika podrška kroz život, no istaknuo je da su mu "roditelji bili skeptični na samom početku njegove glazbene karijere".

- U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Znao sam kamo to ide i kako će ispasti. Cijeli sam život radio gluposti. Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od samog početka - rekao je Desingerica tada te otkrio što supruga misli o njegovim nastupima. - Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila. Sve radim spontano - objasnio je.