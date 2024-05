Stjepana je spasilo pitanje o domaćem teen pop sastavu! Sjećate li se 'Prve ljubavi'?

Stjepan Stingl iz Zagreba prvi je ovotjedni natjecatelj u kvizu ''Joker'', a svojim odabirom odgovora na posljednje pitanje sve je nasmijao. Čim se otvorilo pitanje kroz smijeh i zezanciju kazao je voditelju Frani Ridjanu da ne treba ni čitati, a na koncu je nasumično pogađao i pogodio točan odgovor te tako iz showa otišao s osvojenih 100 eura. Pitanje je glasilo: Koji je domaći dramski pisac u mladosti svirao u teen pop sastavu 'Prva ljubav'? A) Tomislav Zajec B) Milko Valent C) Mate Matišić D) Miro Gavran Na prvu je htio zaključati odgovor D) Miro Gavran, da bi se potom predomislio i rekao: „Ma zaključajte Matu.“

Prve jokere izgubio je već na drugom pitanju kad je netočno odgovorio na pitanje: U 'Gospodaru prstenova', na početku knjige i filma, formira se 'Prstenova družina', od koliko članova? A) 7 B) 9 C) 11 D) 13. Stjepan je zaključao odgovor A, a točan odgovor bio je B.

Iako je najavio da su mu teme iz sporta jače strane, dva je jokera potrošio na pitanje: Koju favoritkinju je tenisačica Cori 'Coco' Gauff šokirala pobjedom na svom prvom Wimbledonu kada je imala samo 15 godina? A) Mariju Šarapovu B) Martinu Navratilovu C )Serenu Williams D) Venus Williams. Ipak, na kraju je točno odgovorio D.

Superjoker, odnosno pomoć pratnje, brata Sebastijana iskoristio je na osmom pitanju. No, iako je brat gurman i poznavatelj svjetskih kuhinja, ovo je pitanje bilo preteško i za njega. Iako konzumaciju sirove ribe danas svi vežemo uz Japan, povijest kaže da je najraniji sushi došao iz koje zemlje? A) Mongolije B) Nepala C) Kine D) Tajlanda Stjepanu je sugerirao odgovor D) Tajlanda, a točan je bio C) Kine.

