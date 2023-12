Stjepan kandidatima nakon što su replicirali njegov desert: 'Bilo vas je gušt gledati kako kuhate!'

Sarah Mikulec, Luka Veić, Manuel Crnobrnja i Dominik Škalec u borbi za polufinale pripremali su repliku Stjepanovog slatkog deserta s moussom, a nakon jednog sata i 50 minuta, koliko su proveli kuhajući, Stjepan je bio oduševljen načinom na koji su se izborili s jelom u izazovu.

Chef Vukadin ovo je jelo napravio za MasterChef, pa ga je zanimalo kako će oni koji ga probaju prvi reagirati na njega, a to su bila preostala četiri kandidata u utrci za prestižnu titulu MasterChefa. Stjepan im je prilikom davanja zadnjih uputa za izradu slastice koja je inspirirana Mediteranom, istaknuo da jelo nije toliko tehnički teško, koliko je za njega važno biti precizan. Dominik je prije kuhanja istaknuo kako smatra da će mu najizazovnije na tanjuru biti dekoriranje.

„Ako vam određene komponente ne uspiju, probajte ih izvući“, savjetovao im je Stjepan te im za izradu deserta dao nikada više vremena – gotovo dva sata. Sarah je napravila grešku kad je počela razrjeđivati skutu i vrhnje za šlag. Općenito su kandidati imali poteškoće s mousseom od skute koji je trebao biti u šokeru 70 minuta, ali trebalo im je više vremena da ga naprave, pa su kasnili s odlaganjem smjese na hlađenje. „Ne brine me hoće li se mousse stisnuti ili ne. Ja sam mu rekao da se stisne i stisnut će se“, našalio se Dominik, ali čak on nije bio ni zadnji koji je odnio svoj mousse u šoker, nego Sarah: „Kako sam zadnja stavila mousse u šoker mislim da će mi to biti u pozadini u glavi cijelo vrijeme – hoće li se uspjeti stisnuti ili ne“.

Tijekom pripreme komponenti, Dominik je previše prepekao krambl. „Ne znam kako se to dogodilo. Puno je komponenata, puno je stresa, treba krenuti sa serviranjem, treba još neke stvari završiti…“, osvrnuo se Dominik na nezgodu u pećnici. A kad je došlo vrijeme da izvade mousse s hlađenja, pomučili su se s odvajanjem te glavne komponente deserta iz kalupa.

Nakon što su sve završili, Manuel je komentirao: „Nisam 100 posto siguran u svoj tanjur, jer kad sam prije bio siguran, nešto bude krivo, nešto preslano, nešto neslano, neslatko.“ Gledajući u tanjure kolega, shvatio je da nije dobro pročitao recept na dijelu o stavljanju kandiranih korica naranče, pa se nada da je netko pogriješio više u nekom drugom koraku prilikom izrade ove slastice i da njegova replika neće biti najlošija.

„Bilo vas je gušt gledati kako kuhate. Neke stvari su vam iznenađujuće ispale od prve“, pohvalio ih je Stjepan. „Mislio sam da mi neće uspjeti jer se radi o slastici, ali ipak sam uspio“, kazao je Dominik prije nego je odnio desert pred žiri. A sada je na žiriju da ocijeni replike slatkog jela. Hoće li Manuelov zbog greške s kandiranom narančom biti najlošiji, doznat ćemo u sljedećoj epizodi MasterChefa.

