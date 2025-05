Stela Rade treći put u sezoni pobijedila: 'Hanka gleda i voli našu emisiju, mislim da će, kad vidi tebe, biti presretna'

Jedanaesta epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' još jednom je pokazala svu raskoš različitih glazbenih žanrova, a najviše bodova osvojila je fantastična Stela Rade koja je izvedbom pjesme 'Ja te pjesmom zovem' u liku Hanke Paldum oduševila žiri i dozvala svoju treću pobjedu u sezoni. „Sretna sam, osjećam se predivno! Volim ovu pjesmu i stvarno sam dala srce i dušu u nju. Naravno, lijepo je pobijediti, pogotovo zato što imamo priliku donirati nekoj udruzi. S druge strane, jako sam htjela da Devin pobijedi i skoro sam se rasplakala… Jako mi je drago, ali možda bih čak bila još malo sretnija da je pobjedu odnio on. No fokus je na tome da sam, evo, već treći put ove sezone imala priliku pomoći nekome“, izjavila je Stela koja je svoju nagradu donirala udruzi za zaštitu životinja, prirode i društva 'Grgina arka'.

Nakon Stelinog nastupa, žiri nije skrivao koliko ih je izvedba dirnula. „Stela, ja znam da ti u svom repertoaru pjevaš, između ostalog, i ovu pjesmu – i znam da je pjevaš na svoj način. Igor je spomenuo čudo, a čudo je sve ono što izaziva divljenje, zaprepaštenje i čuđenje… A ti si večeras bila jedno čudo!“, oduševljeno joj je poručio Mario, ne štedeći riječi hvale, a Goran se nadovezao porukom: „Ovo je bilo apsolutno točno u svakom pogledu. Ja sam doživio Hanku Paldum – na tvoj način. Ne bih ni ulazio u razgovor o imitaciji jer ti si večeras jednostavno bila Hanka. Bila si predivna!“. Niz pozitivnih komentara nastavila je Minea: „S obzirom na to da znamo iz provjerenih izvora da Hanka gleda i voli našu emisiju, mislim da će, kad vidi tebe, biti presretna. S ovom pjesmom sam se ježila od samog početka. Izazvala si u meni posebnu emociju. Ako već govorimo o čudu – onda je to bila čudesna emocija! Donijela si sevdah iz srca i prenijela ga na mene. Čudila sam se čudu koje si čudesno donijela“. Komentare na Stelin nastup zaključio je Enis, poručivši: „Nagledao sam se imitacija Hanke, ali ovo što si ti večeras napravila… Dušo moja draga, za mene je to 226 bodova. Ovo je najbolja Hanka koju sam ikada vidio.“

Iako je Stela odnijela pobjedu, ni ostali kandidati nisu ostali nezapaženi jer su svi redom donijeli energične, emotivne i upečatljive nastupe koji su izazvali salve aplauza, a prva na pozornicu kročila je Marcela Oroši koja je utjelovila Vladu Kalembera s pjesmom 'Ja nisam kockar'. Nakon fantastičnog nastupa, Mario je zaključio: „Večeras, u ovoj tvojoj transformaciji koja je bila izuzetno teška, a ti si jedna mlada, prekrasna djevojka – dobila si takav jedan personality kakav ima Vlado Kalember i tu njegovu rašpu, taj njegov izričaj… Zaista je to bilo teško. I ova težina tvoje transformacije večeras je donijela ljepotu na pozornicu. Meni si bila sjajna!“

Nakon Marcele, pozornicu je preuzeo glumac Domagoj Nižić koji je nakratko postao Andrea Šušnjara i izveo zarazni hit 'Maslačak'. „Osim što si ti zaista bio briljantan, ja bih pohvalio tvoje više nego uspješno probijanje kroz jednu džunglu poetskog izričaja – kroz jedan labirint nevjerojatnog literarnog postupanja koje smo imali ovdje“, zaključio je Goran.

U eurovizijskom duhu oduševio je Devin Juraj koji je kao Marco Mengoni izveo pjesmu 'Due vite'. „Mislim da nije potrebno uopće da bilo što pričam jer svaka riječ bila bi premalo za ono što ja želim reći. Ja sam van ovog svemira trenutno“, izjavila je oduševljeno Minea nakon Devinovog moćnog nastupa.

U sasvim drugačijem tonu nastupila je glumica Mada Peršić, koja je utjelovila Ivanu Banfić i izvela dance hit 'Šumica'. Nakon veselog i vrlo rasplesanog nastupa, Mario joj je poručio: „Mado, meni je ovo bilo vrh vrhova. I svaki put kad Igor ili Filip najave tvoje ime – ja znam da će na scenu doći jedna Mada koja u sebi ima jedan vrtuljak tako nekih lijepih emocija, pozitivnog ludila i veselja. Mado, ja sam siguran da ćeš ti biti najbolja majka!“

Francuski šarm, emocija i bezvremenska elegancija zavladali su studijem kada je Igor Cukrov utjelovio Édith Piaf i izveo bezvremenski klasik 'La Foule'. „Bilo je emocije. Uspio si dočarati njezinu melankoliju i usamljenost na svoj način. Danas si me posebno zaokupio glumački – bilo je lijepo“, zaključila je Minea.

FOTO Prepoznajete li našu poznatu pjevačicu s fotografije? Proslavila se u kultnom bendu, a evo kako izgleda danas

Za kraj večeri, u pravom rokerskom stilu, pozornicom je zavladala Meri Andraković koja je utjelovila Billyja Idola i donijela eksplozivnu verziju pjesme 'Rebel Yell'. S buntovnim stavom, rokerskom energijom i uvjerljivom izvedbom pokazala je još jednom svoju svestranost, a Goran nije krio oduševljenje te joj je poručio: „Dragi naš Billy – ti si danas bila super, i glumački i pjevački! Ovo je bilo malo specifično – dolje je duboko, gore je visoko… A ti si to sve smjestila točno gdje treba. Imala si sve pod kontrolom, a opet si se toliko dala u cijeli nastup. Bravo i svaka čast!“

Kandidati iz tjedna u tjedan postaju sve hrabriji, uvjerljiviji i emotivniji, a svaka nova transformacija dodatno podiže ljestvicu očekivanja. Već iduće nedjelje očekuje nas polufinalna epizoda koja donosi ključni trenutak devete sezone – saznat ćemo tko ulazi u veliko finale i tko će se boriti za titulu pobjednika! Ne propustite novu rundu transformacija i spektakularnih nastupa u 20:15 na Novoj TV!

VIDEO Tko je Austrijanac koji je pobijedio na Eurosongu?