Stela Rade kao Josipa Lisac odnijela prvu pobjedu u devetoj sezoni showa: 'Toliko mi je drago da se trud isplatio'

Nova sezona hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato' započela je u spektakularnom stilu – nevjerojatnim transformacijama, emotivnim izvedbama i energijom koja je osvojila publiku i žiri. Osmero talentiranih kandidata odvažilo se na zahtjevne imitacije domaćih i svjetskih glazbenih ikona, pruživši gledateljima večer ispunjenu glazbenim iznenađenjima i nezaboravnim trenucima.

Nakon zbrojenih bodova žirija i međusobnih bodova kandidata, pobjedu prve epizode odnijela je Stela Rade koja se transformirala u Josipu Lisac i izvela bezvremensku antologijsku pjesmu 'O jednoj mladosti'. Stela je svojom interpretacijom dočarala jedinstvenost jedne od najvećih hrvatskih glazbenih umjetnica, a njezin nastup izazvao je lavinu emocija u studiju. Držeći pobjedničku plaketu u rukama, Stela je s ponosom podijelila svoje dojmove: „Prije svega, hvala stvarno svima! Prva epizoda i odmah ovakav izazov... Drago mi je što imam mogućnost da svoju nagradu doniram udruzi Farmica, za koju sam imala priliku biti tamo, pomagati i čak smo organizirali koncert za njih. Toliko mi je drago da se trud isplatio i da mogu pomoći udruzi“, poručila je Stela. Žiri nije skrivao oduševljenje njezinom izvedbom, a Goran Navojec je istaknuo: „Kao prvo, ne sjećam se kad sam na ovakav način vidio iznijetu našu predivnu Josipu – fizički, duhovno i pjevački, na jedan tako lijep i nenametljiv način. Najjednostavnije bih to rekao – ostao sam paf!“ Mario Roth nadovezao se riječima: „Ovo je vrlo teška i velika pjesma. Ja tebe danas nisam uopće trebao gledati – zatvorio sam oči i ono što sam čuo bilo je intonacijski besprijekorno, bila si točna kao švicarski sat! Kupila si me već u prvoj epizodi, hvala ti na ovome, svi smo se naježili!“

Uz Stelu, i ostali kandidati oduševili su svojim izvanrednim transformacijama. Marko Bošnjak otvorio je emisiju utjelovivši Mladena Grdovića, a njegovu izvedbu pjesme 'Ćaćine riči'. Mario Roth je prokomentirao riječima: „Drago mi je da smo emisiju otvorili ovom pjesmom jer nema ništa ljepše od hrvatske zabavne glazbe, od prave dalmatinske pisme!“

Igor Cukrov suočio se s izazovom imitacije glazbene dive Adele i izveo njezin hit 'Rolling in the Deep'. Priznao je da mu je ovo bilo „vatreno krštenje“, a Mario Roth pohvalio ga je riječima: „Igore, reći ću ti samo jedno – bilo je top! Da se razumijemo, Adele je vrhunska pjevačica i nije ju lako interpretirati, ali ti si to s takvom lakoćom otpjevao!“

U ulogu legendarne Cher zakoračio je Devin Juraj, donoseći njezinu kultnu pjesmu 'If I Could Turn Back Time'. Minea se osvrnula na njegov nastup uz posebnu anegdotu: „Ovo je bilo toliko lijepo, toliko puno energije i zabavno! U prvoj sezoni TLZP-a, nećemo spominjati prije koliko je to godina bilo, ja sam imala upravo ovu ulogu, ovu pjesmu i identičan kostim! Gledam te i tražim sličnosti. Ovo mi je bila jedna od dražih transformacija i nadam se da si uživao barem upola koliko i ja tada!“

Ulogu moćne Senidah preuzela je Marcela Oroši, izvevši njezin hit 'Behute', a Enis Bešlagić istaknuo je: „Senidah je za modernu generaciju neka njihova Josipa Lisac. Ona je prva počela izvoditi pjesme na taj specifičan način i izgradila se u glazbenu ikonu. Meni je ovo bilo odlično, bila si fantastična!“ Eksploziju energije donio je glumac Domagoj Nižić transformacijom u repera Gršu s hitom 'Fantazija'. Enis Bešlagić, osvrćući se na njegov nastup, rekao je: „Pošto si kolega glumac, mislim da imaš veliku prednost – znaš vladati scenom. Samo se opusti, igraj se, zabavljaj i nikad nemoj prestati uživati u toj igri!“

Nostalgičnom izvedbom pjesme 'Moja Milena' grupe Novi fosili oduševila je Meri Andraković, a Mario Roth s puno emocija je komentirao: „Ovo je bezvremenski hit, a Rajko Dujmić bio je jedan od naših najvećih skladatelja. Nije bio pjevač, ali mi smo mu vjerovali svaku otpjevanu riječ – i vjerujemo i danas. Dolaziš iz grupe koja je kultna na našoj sceni, a iznijela si ovu pjesmu s tolikom toplinom da sam ti vjerovao svaku riječ!“

Za kraj večeri, Mada Peršić preuzela je lik neponovljive Raffaelle Carre, izvevši pjesmu 'Pedro', a Minea joj je poručila: „Od trenutka kad si izašla na scenu, vidjela sam samo jedan veliki osmijeh! Takvu pozitivnu energiju i takvu radost u prvim sekundama već dugo nisam doživjela.“

Prva epizoda emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' pokazala je da je pred nama sezona puna iznenađenja, nevjerojatnih transformacija i glazbenih trenutaka koji će se pamtiti. Ovo je bio tek početak uzbudljive sezone, a što nas čeka u sljedećoj epizodi, ne propustite pogledati već iduće nedjelje na Novoj TV!

