Stela iz 'Ljubav je na selu' podijelila detalje obiteljske drame: Nisam jedina koja je nasjela na njegove laži

Konobaricu Stelu Pavičić i farmera Tomislava Skejića imali smo prilike gledati u 14. sezoni RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Za vrijeme snimanja između njih se pojavila ljubavna kemija i, unatoč tome što žive na različitim mjestima, ona u Varaždinu, a on pored Omiša, svoju vezu su nastavili i nakon završetka prikazivanja. Naposljetku, par se odlučio vjenčati te je sudbonosno 'da' izgovorio u krugu obitelji krajem veljače ove godine. No, čini se da nije sve idealno u njihovom odnosu, a Stela je na društvenim mrežama otkrila da se u njihovoj obitelji dogodila velika drama. Nakon njene iskrene objave, pratitelje je zainteresiralo još više detalja, pa je Stela odgovarala na komentare.

"Zar nisi shvatila kako on nije čovjek za tebe?", upitali su je. "Evo, sad sam shvatila", napisala je. Kasnije se, prenosi RTL, oglasila i na Facebook stranici emisije 'Ljubav je na selu'. "Nisam jedina koja je nasjela na njegove laži, mnogo cura je zeznuo, mnogo! Odsad pazim s kim imam posla, bila sam ljuta, a kad si ljut želiš negdje istresti tu ljutnju, no rekla sam kako se više nikad neću spustiti na takav nivo. Što je bilo, bilo je, a on je pokazao kakav je", komentirala je.

Podsjetimo, Stela je ranije podijelila što se dogodilo između nje i Tomislava i zašto mnogi vjeriju da su prekinuli. - Jeste li ikada čuli da netko povrijedi ženu kojoj se kleo da je voli i glumio sve ove godine jer mu se pojavi sestra koja za njega nije pitala 35 godina? Došla s nula eura u džepu da bi rastavila par i mogla se provoditi jer, koliko sam čula, nigdje ne radi i obična je manipulatorica, čak je pitala i ima li pravo na pola kuće. Došla na njegovu i materinu grbaču da bi uživala u moru i to 29 dana... E pa ovo je, nažalost, realnost očito, nikad ne možete dovoljno upoznati osobu s kojom jeste. Lijepo mi je majka pričala: 'Stela, predobra si za ovaj pokvareni svijet', i sad se slažem s time, moje srce više nitko neće slamati niti me povrjeđivati. Što je bilo, bilo je. Idem dalje ponosna i sama, a onima pokvarenima će život vratiti kad tad - napisala je bivša kandidatkinja showa, a status prenosi RTL.

Pratiteljima je poručila da je zahvalna na lijepim riječima i podršci, te je napisala kako prima bračne ponude u inbox, no da se sada želi posvetiti samo sebi.

- Želim se samo svima zahvaliti na lijepim riječima, na vašoj podršci. Inbox mi je prepun pa ne mogu svakom zasebno odgovoriti, hvala vam što postojite, jedino zbog čega mi je trenutno teško je tata, ostalo sve zaboravljam i idem ponosno dalje. Shvatila sam da moram prestati biti naivna i konačno prestati maštati o bajkama koje ne postoje, odgajana sam za svijet koji danas više ne postoji. Od sada sam sama sebi bitna, i živjet ću za sebe i obitelj koja je uvijek tu bila za mene kao i ja za njih. Sve loše trpam pod tepih, samo pozitiva. Dečki, hvala vam na bračnim ponudama itd., ali predugo sam bila u kavezu laži i obmana. Sad želim iskusiti život, a onaj pravi, kad ga vidim, znat ću dok dođe vrijeme, ništa na brzinu više. Vrijeme je dobar pokazatelj svega, ljubim vas - zaključila je.

