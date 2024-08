Iva Majoli otkrila kako se provodi u Dubrovniku! Rođendan proslavila na brodu, plesala je i pjevala na palubi

Čini se da Novak Đoković nije jedini tenisač koji Dubrovnik bira za odmor. Naime, osim Đokovića u Dubrovniku se našla i umirovljena hrvatska tenisačica Iva Majoli koja je tamo proslavila svoj 47. rođendan. Zabava se odvila proteklog vikenda na brodu kod Dubrovnika, a na proslavi je bila i Borna Kotromanić koja je na Instagramu podijelila fotke i snimke sa zabave. I Iva je na Instagram storyju objavila nekoliko fotografija. Na jednoj fotki s prijateljicama napisala je: "Moje lude prijateljice. Volim vas".

Društvo se zabavljalo na brodu u blizini Dubrovnika uz glazbu i ples te uživanje u hrani."Naj, naj dan", napisala je Borna u opisu objave s rođendanske proslave. U jednom od videa objavljenih na Instagram storyju Majoli je na palubi broda plesala u plavom ljetnom kompletiću.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, naša umirovljena tenisačica 2022. godine preselila se u, a tamo ju je odvela ljubav. Naime, Iva se tada udala za talijanskog poslovnog čovjeka Roberta Calegarija, a nedavno je progovorila o njihovom odnosu. Kazala je da je u suprugu pronašla prijatelja i partnera bez kojeg više ne može zamisliti svoj život. ''Presretna sam, imam super muža i nadam se da je to - to", rekla je za IN magazin.

O ljubavi tenisačice i poduzetnika ne zna se puno, Iva je samo jednom medijima komentirala kako ju je šarmantni Talijan osvojio svojom jednostavnošću i pažnjom. Svi koji ju poznaju tvrde kako blista od sreće te da su njih dvoje par koji će sigurno biti sretan. Par se vjenčao u milanskoj vijećnici, a slavlje je nastavljeno u hotelu Principe di Savoia. Među uzvanicima je bila Ivina prijateljica, talijanska tenisačica Mara Santangelo, koja je na Instagramu objavila fotografije s druženja. Mara je snimila Ivu, koja je zahvalila svima koji su bili uz nju na njoj važan dan.



"Hvala, prijatelji, tako mi je drago da ste ovdje. Bila su ovo prelijepa dva dana s meni najdražim ljudima, htjela sam s vama podijeliti ovaj divan trenutak u mom životu. Volim vas sve", poručila je Majoli.

Tenisačica je od 2003. godine bila u vezi sa Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine i njihov brak trajao je šest godina, a postali su i roditelji kćeri.

VIDEO Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao prvi samostalni koncert nakon dvije godine