Srpski glumac u suzama progovorio o smrti sina (3): 'Već je bilo kasno, bio je plav'

Iako nije pretjerano sklon medijskim istupima srpski umjetnik Srđan Žika Todorović (58) ovih je dana dao jedan od rijetkih intervjua nakon što ga je 2017. godine zadesila najveća životna tragedija. On i njegova supruga Ana su 21. prosinca 2017. godine izgubili trogodišnjeg sina Dejana koji je preminuo iznenada u njihovom obiteljskom stanu.

Glumac i glazbenik o nevolji koja ga je zadesila nije puno govorio, a sada je još jednom smogao snage progovoriti i to za emisiju Una, Due, Tre.

- Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i pol godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvijek nisam stao na noge. Sada radim neke 'rock and roll' emisije i uopće me gluma više ne zanima - započeo je Srđan pa ispričao kako je došlo do tragedije.

- Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kada je došla hitna pomoć, napravili su sve, ali doktorica je rekla da je prekasno - objasnio je. Također, glumac je pojasnio i kako se zove bolest koja je usmrtila njegovog trogodišnjeg sina.

- Slučajna iznenadna dječja smrt! To se zove kada dijete umre u snu i obično se događa djeci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kada gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod 'SIDS'. To je službena bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dijete umrlo od SIDS-a - rekao je emocionalan Žika.

Upitan je li doživio da ga sin nazove "tata" te je li počeo komunicirati i biti svjestan da mu je on otac, odgovorio je: - Da! Taman je postao dječak, dječak - kazao je pa zaplakao.

Žika i Ana upoznali su se na Adi Bojani, a u braku su 22 godine te je gubitak djeteta još više osnažio njihov brak, a glumac je u emisiji potvrdio da se ni Ana još nije pomirila s njegovim odlaskom.

- Recimo da Ana i ja nismo mogli imati djecu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio sretniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osjetio kako je biti otac - zaključio je.

Podsjetimo, maleni Dejan preminuo je 20. prosinca 2017. godine u domu Todorovićevih. Obdukcijom je ustanovljeno da je dječak preminuo od sindroma iznenadne smrti koja se javlja kod djece. "Umro je u snu. Nije se otrovao, niti bilo što drugo, već nas je jednostavno napustio. Ovo je jedan od onih misterioznih slučajeva. Sve je bilo u redu s njime. Nije ni srce, ni gušenje, ni trovanje. Dejan nikada ranije nije bio bolestan", izjavila je tada neutješna majka Ana Todorović.

