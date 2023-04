Mlada glazbenica koju uspoređuju s Lanom Del Rey i Billie Eilish izbacila prvi album

Regionalna glazbena scena nikad nije bila bogatija mladim talentima, a Iva Lorens definitivno je jedna od njih. Ova talentirana glazbenica piše svoje tekstove, sklada glazbu i aranžira, a pojavila se na domaćoj muzičkoj sceni krajem 2021. sa svojim prvim singlom "Svitanje", za koji je tekst pisala zajedno s pančevačkim poznatim bendom Buč Kesidi. Uslijedio je singl "Zima", kao najava njenog prvog albuma koji je svjetlo dana ugledao 24. ožujka.

- Za glavnu pjesmu s albuma objavit ću i spot koji je možda i moj omiljeni spot do sada. Na albumu će biti 10 pjesama. Neke su već izašle, a neke još nisu. Planiramo i još koncerta. Jako sam uzbuđena i pomalo mi je i čudo, ali i drago da te pjesme izlaze izvan moja četiri zida - rekla nam je Iva Lorens koja priznaje da nije očekivala da će se za ovih godinu dana dogoditi stvari o kojima nikad nije mogla niti sanjati.

- Pjesmu "Svitanje" izbacila sam misleći da će je čuti možda 100 ljudi, a sad je pjevamo zajedno na koncertima - prisjetila se.

Brojnim uspjesima mlade glazbenice tu nije kraj pa je tako prošle godine na poziv Tuborga otputovala u SAD, gdje je pod mentorstvom svjetski poznatog glazbenika Jasona Derula, u okviru Tuborg Open kampanje, objavila singl "2 do 4", nominiran za MAC u kategoriji za najbolju urban pop numeru.

- To je bio kao neki ''jackpot'' koji sam najmanje očekivala da ću dobiti. Iskreno, sve je bilo kao san. Jer ja, umjetnica iz malog mjesta, idem u veliki grad s ljudima koji se bave tim poslom cijeli život na mnogo većoj razini - ispričala je.

Pitamo je zato kako je bilo raditi s glazbenikom poput Jasona Derula.

- Jason je jako vrijedan, izuzetno dobar izvođač, a najviše mi je pomogao što se tiče nastupanja. Ipak je izvođač koji iza sebe ima svjetske turneje. Pjesma mu se jako svidjela i to mi je najviše značilo, jer je rekao da se osjeti da pratim svoj instinkt i da se to automatski čuje u glazbi koju stvaram - kaže.

Studioznost u pristupu prema glazbi Iva je usavršila na prestižnom BIMM institutu, Britanskom institutu za modernu glazbu, gdje je završila studij menadžmenta u glazbi ne bi li bolje razumjela i sve ono "iza scene".

- To podrazumijeva sve, od vođenja karijera glazbenika s menadžerske strane, do organizacije festivala i vođenja financija. Imala sam prilike naučiti dosta stvari jer sam i sama htjela da me konstantno stavljaju u praktične zadatke i htjela sam raditi na konkretnim projektima kako bih sve naučila kroz posao, a ne samo kroz predavanja i teoriju. Te sam četiri godine s prijateljicama organizirala mjesečni ''showcase'' za nove glazbenike, od kojih su neki postigli velike uspjehe, i na to sam jako ponosna. Neki su kasnije bili na Euroviziji, a neki na svjetskim turnejama. Volim i uspijem osjetiti da neko ima X faktor - ispričala je.

Zbog svega toga iznimno je ponosna jer, kaže, na našim prostorima ljudi to uče u hodu i iz ljubavi. Ambiciozna glazbenica koju već uspoređuju s Lanom Del Rey, Billie Eilish i Kate Bush trenutno je i u dogovorima za koncert u Zagrebu koji bi trebali biti uskoro.

