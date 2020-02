Šprajc otkrio kad će se vratiti na posao: 'Vidim da ste zavidni'

Rekli mi na terapiji da trebam piti oko dvije litre tekućine dnevno, osobito ako namjeravam izgubiti koji kilogram. Nažalost ispostavilo se da liječnici pod riječ "tekućina" ne misle na gemišt, vino ili pivo, nego uglavnom na čistu vodu. Pa sam evo naletio na vodu koja se baš zove imenom vodinim: H2O. Dakle proizvođač umjesto neke duboke poruke jamči da su u ovoj seksi eko kantici isključivo dva atoma vodika i jedan atom kisika, (ubrani negdje u austrijskim alpama, kako piše) i pri tome alkalizirani na pH veći od 8, što bi trebalo značiti da jako dobro čiste tijelo a za dušu je nakon dvije litre vodovodne norme, dozvoljena i čaša vina. (Meni je ovo druga kantica danas, do kraja dana doći će i duša na svoje.) A kako po vašim komentarima vidim da ste već pomalo zavidni što Bela i ja već mjesecima niš ne radimo nego samo ovako bezbrižno i sretno šetkamo, ne brinite, i tome uskoro dolazi kraj. Za dva tjedna se vraćam koronavirusu i svim ostalim pošastima koje vas napadaju iz vaših televizora. Živjeli! #walking #dogwalking #health #heart #water #CannedWater #AlcalineWater #H2O #ecofriendly #RadmansDrink #free #leisure #jošmalopagotovo #rtldirekt

A post shared by Zoran Šprajc (@zoransprajc) on Feb 28, 2020 at 2:24am PST