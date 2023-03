Spot za pjesmu "Mama ŠČ!" premijerno će biti prikazan u središnjem Dnevniku HTV-a u nedjelju

U nedjelju 12. ožujka u HTV-ovom središnjem Dnevniku na Prvom programu HRT-a bit će premijerno prikazan videospot za pjesmu “Mama ŠČ” s kojom će grupa Let 3 predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu. Pripreme za nastup u Liverpoolu u punom su jeku, a pjesma ‘Mama ŠČ’ dobila je i pripadajuće video izdanje, iza kojeg stoji poznati hrvatski redatelj Radislav Jovanov Gonzo, kojemu je ovo, kako sam kaže, samo šlag na tortu nakon svih godina uspješne suradnje i prijateljstva.

‘’Njime se pokazuje koliko je bitna antiratna poruka na njihov, naš pravi i jedini način. Ono što ne znaju ljudi po Europi i BBC-u je da su oni jaki koncertni bend s dugačkom tradicijom performansa i u teatru i na koncertima te da nisu nastali samo zbog Eurosonga “, izjavio je Radislav Jovanov Gonzo.

Spot je sniman u Zagrebu, a osim Leta 3 u spotu se pojavljuje Jovanka Broz Titutka (House of Flamingo) i njene plesačice. Zoran Prodanović Prlja o spotu kaže: ‘’Spot je jagoda na šlagu na vrhu torte koja se zove Mama ŠČ! i vjerujemo da će publika uživati u njemu. Redatelj je naš dugogodišnji suradnik, suborac, velikan hrvatske spot produkcije Radislav Jovanov - Gonzo koji je autor većine naših spotova. I ovog puta mu je uz našu pomoć, pošlo za rukom napraviti vrhunski uradak.’’

Let 3 i njihova ‘Mama ŠČ’ zasjeli su na sam vrh trendinga na YouTubeu gdje i dalje čvrsto drže drugu poziciju. Let 3 je preuzeo i radijski eter, a na nacionalnoj HR Top 40 listi već su 4 tjedna na broju #1, dok ih se uvjerljivo sluša i na svim streaming platformama gdje su zauzeli visoko šesto mjesto Billboard top ljestvice za Hrvatsku. Pjesmu će na Euroviziji u Liverpoolu, kako je zasad poznato, pjevati na hrvatskom, a Damir Martinović Mrle nedavno je rekao da nikada nisu otpjevali pjesmu na engleskom jer to nema smisla.

– Naš jezik najljepši je za pjevanje ovakvih pjesama. Jako volim riječi s puno "Š", s puno "Č", poput riječi "razbuljoviždiriš" ili "ti crna, ti krvava čađo". To su lijepe riječi. Kada to prevedeš, onda to izgubi smisao – kazao je Mrle. Eurovizija se ove godine održava u Liverpoolu 9., 11. i 13. svibnja.

Velika Britanija 2023. godine preuzela je domaćinstvo natjecanja od Ukrajine koja je zaključila da situacija u njihovoj zemlji ne dopušta da budu domaćini. Inače, prošle godine pobijedili su Kalush Orchestra, a drugoplasirani bio je britanski predstavnik Sam Ryder. Nedavno smo doznali i voditelje ovog spektakla u organizaciji BBC-ja, a to su: britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima će se u finalnoj emisiji pridružiti i poznati voditelj Graham Norton (59).