Specijalizirani podcast za ljubitelje sportskih nadmetanja: 'Ugostili smo i neka svjetska imena'

Premda nije popularan kao nogomet ili košarka, rukomet u Hrvatskoj i svijetu ima puno poklonika. Šibenčanin Ivan Barišić jedan je od najvećih popularizatora ovog sporta kod nas, zahvaljujući Facebook i Instagram stranici Rukometne ikone, ali i podcastu na kojem je dosad ugostio neke od najpoznatijih svjetskih i domaćih rukometaša. Dosad je odradio više od 80 intervjua, i nedavno krenuo u novu sezonu.

Otkud vaša ljubav prema rukometu? Jeste li ga i trenirali i gdje?

Kao što znate i sami, rukomet u Hrvatskoj nije toliko popraćen, a neizbježna je činjenica da je najpraćeniji sport u siječnju kada se održavaju svjetska i europska prvenstva. S jedne strane to je dobra stvar jer svake godine imamo neko veliko natjecanje, ali mnogi će reći kako je to s druge strane možda malo i pretjerano jer zapravo nema pauze od godine do godine. Što se tiče mene, moram priznati da nikad nisam bio u doticaju s rukometom niti sam ga trenirao, a do svoje 15. godine trenirao sam nogomet. Rukometne utakmice pratim već dugi niz godina, a da pritom mislimo na reprezentativne akcije i klupska natjecanja u okviru Lige prvaka. Ljubav prema rukometu javila se u siječnju 2018. kada je Hrvatska bila domaćin Europskog prvenstva. Gledao sam sve utakmice grupne faze u Splitu, a to je bio moj prvi odlazak na neko veliko natjecanje. Atmosfera i ambijent koji sam tada osjetio ne može se opisati riječima. Ludilo na tribinama i po gradu, gromoglasno navijanje i sve dovodi do toga da smo imali zajamčeni spektakl. Taj događaj bio je moja prekretnica za ono što će se dalje dešavati u budućnosti. Po povratku iz Splita s Europskog prvenstva sjeo sam na laptop i došao na ideju da pokrenem Facebook stranicu, a u srpnju 2020. odlučio sam pokrenuti profil na Instagram platformi.

Kada ste počeli raditi podcast i tko vam je bio prvi gost?

Prvi intervju napravljen je u studenom 2020. godine. Nedugo prije toga ženska rukometna reprezentacija Hrvatske je na Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju, te su pobijedile Dansku. Zaista su na tom prvenstvu bile sjajne i igrale fenomenalan rukomet, pa su shodno tome dobile nadimak "Kraljice šoka". Moja prva gošća je bila vratarka naše ženske reprezentacije Tea Pijević koja je briljirala na tom natjecanju. Moram priznati da sam imao tremu prije tog prvog live prijenosa, a isto tako nisam znao da li će se sve stvari posložiti na adekvatan način. Sam intervju je prošao jako dobro te treba reći da je Tea bila jako kvalitetan sugovornik. To je bio moj intervju s najviše pregleda, a to me nije začudilo jer je bila riječ o nečem novom i o samom otvorenju podcast sezone.

Koliko vas ljudi gleda, šalju li vam gledatelji komentare?

Moram priznati da sam jako zadovoljan. Najgledaniji podcast imao je preko 250 ljudi u live prijenosu, a tada sam radio podcast s najboljom brazilskom rukometašicom Eduardom Amorim. Ponekad imate situaciju da vas u live prijenosu prati 10 ljudi, a ponekad i preko 100 ljudi. Puno toga ovisi o tome tko je vaš gost, koliko su ljudi upućeni i koliko su im zanimljive teme. Pratitelji nam često šalju komentare i prijedloge što bi se moglo objaviti, a i kojeg bi gosta voljeli gledati u Instagram liveu. Riječ je o 8600 ljudi koji prate moju stranicu putem Facebooka, a na Instagram platformi trenutno je prisutno 4100 pratitelja. Vjerujem da će taj broj s vremenom i porasti, ali nije nužan faktor da bi se uspjelo i da bi se oformile neke nove ideje.

Kako birate goste za podcast, po aktualnosti ili nekim drugim kriterijima?

Odabir gostiju ne zahtijeva posebne kriterije. Zapravo je bitno dati priliku što većem broju sportaša da javno iskažu svoje mišljenje i pogled na aktualne rukometne teme. Oduvijek sam pokušavao pronaći određeni balans, pa bi tako radio mix prijenosa muških i ženskih rukometaša. Gosti su mi bili su i prekaljeni rukometni treneri, a prije svega govorimo o gospodinu Veselinu Vujoviću, te isto tako izbornik naše ženske reprezentacije Nenad Šoštarić koji ima bogato iskustvo. Aktualnost nije kriterij po kojem biram goste. Ponekad se zna dogoditi da neki rukometaš/ica zabljesne na nekom velikom natjecanju, pa je tada to idealna prilika da pokušamo odraditi live i tako biti aktualni. Od ostalih kriterija je najvažnije to da su gosti pristupačni i da imaju dobru interakciju s publikom. Teško je doći do najvećih svjetskih imena, ali ove sezone svakako možemo očekivati pokoji "boom" što se tiče velikih rukometnih imena. Neka to ostane iznenađenje, a na mojim pratiteljima je zadatak da i dalje nastave podržavati ovaj projekt.

Koji gosti su na vas ostavili najbolji dojam? Je li vas netko posebno iznenadio, i natjerao da možda promijeniti mišljenje o njemu/njoj?

Gosti su više puta znali ostaviti odličan dojam na mene. Teško je nekoga istaknuti jer su svi bili zanimljivi na svoj način, ali ako bih morao nekoga istaknuti, to bih bio naš bivši reprezentativac i legenda hrvatskog rukometa Nikša Kaleb. Razgovor s njim je bio jako zanimljiv i mogli smo čuti kvalitetne opservacije. Gost koji me se posebno dojmio i koji me iznenadio je svakako mađarski igrač Laszlo Nagy. Za one koji ne znaju, riječ je o legendi europskog rukometa koji u karijeri ima pozamašan broj trofeja, a klubovi za koje je nastupio pripadaju u top klasu i kremu europskog rukometa. Razlog koji me oduševio je taj da sam se s njim vrlo lako dogovorio za podcast, a zapravo sam očekivao tvrde pregovore. Bio je jako korektan, pristupačan i jednostavan. Mogu reći i izdvojiti da me je odmah kupio svojim pristupom i osobnošću.

Možete li izdvojiti neke izjave vaših gostiju ili anegdote s podcasta?

Bilo je ponekad zanimljivih izjava i smiješnih situacija. Jednom prilikom u razgovoru s reprezentativkom Hrvatske Larissom Kalaus nastao je potres jer je ona u tom trenutku bila u Zagrebu. Isto tako znalo je biti situacija da bi u sam kadar upao kućni ljubimac ili dijete, što su svakako simpatične stvari. Isto tako, u priči sa švedskom rukometašicom Annom Lagerquist shvatio sam da nije na vezi i da se ne možemo povezati u live prijenos. Tajna te priče je u tome da je Anna u potpunosti zaboravila na taj naš dogovoreni live zbog brojnih obveza, pa smo podcast pomaknuli sat vremena kasnije. Jedna od zanimljivosti koju bih izdvojio je intervju s ruskom rukometašicom Polinom Kuznetsovom koja me je ugodno iznenadila jer smo imali razgovor na hrvatskom jeziku. Među izjavama bih istaknuo i onu kad je naša reprezentativka Ćamila Mičijević rekla kako bi voljela neka zanimljiva pitanja kao npr. "Tko je najzgodniji hrvatski rukometaš" i slične stvari, a što manje aktualnih tema. Ćamila je oduvijek bila vedra, nasmijana, simpatična i uvijek spremna za šalu.

Koji su vam daljnji planovi za podcast i stranicu?

Moji daljnji planovi za stranicu su doista veliki. Kroz određeno vrijeme dogodit će se i neki noviteti, a cilj je kroz godinu dana imati web stranicu, te isto tako YouTube kanal gdje će publika moći pratiti sve naše epizode. Isto tako, plan je ulagati u marketing i samu promociju, te otvoriti prostor za manje poznate igrače kako bi i oni dobili priliku da se čuje za njih i napiše pokoja dobra riječ. Dugoročni planovi su da se pokrene vlastiti studio, ali tek će vrijeme pokazati što će se događati. Što se tiče podcasta, trudit ću se udovoljiti nekim fanovima, pa tako dovesti i najveća svjetska imena. Zasad neću otkrivati o kome se radi, ali vjerujte mi da je to vrlo teško i iziskuje puno rada, strpljenja i pregovora. Okviran broj podcasta za ovu sezonu je teško precizirati, ali 100 intervjua kroz cijelu sezonu je jedan cilj za koji vjerujem da će biti ostvaren. Priliku će dobiti rukometaši/ice iz naše domaće lige, pa sve do najvećih svjetskih imena i igrača koji su se umirovili. Smatram da će stranica dodatno rasti i postati određeni brand. Plan je uskoro pokrenuti i izradu majica i sličnih stvari s našim logom, a već smo imali priliku probati s tim prošle godine kada je odaziv bio dobar. Tada je to bio probni rok, ali sada će i to s vremenom doći na veću razinu. Velik broj igrača poslao mi je i svoj primjerak dresa, a sve to čuvam kao uspomenu i ide u jednu posebnu kolekciju.

