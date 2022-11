Hana Huljić pružila je podršku suprugu Petru Graši na koncertu u Beogradu, pozirali su zajedno i držali se za ruke

Petar Grašo publici u Beogradu priredio je glazbeni spektakl za pamćenje na koncertu koji je sinoć održao u Štark Areni. U Beogradu mu je podršku dala i supruga Hana. Ona je na koncert došla u bijelom sakou s volanima i crnim hlačama, dok je Petar bio u crnom odijelu. Presretan par strpljivo je pozirao pred kamerama, a čini se da je Grašo u jednom trenutku rekao nešto jako smiješno jer se Hana široko osmjehivala.

Foto: Antonio Ahel 11, November, 2022, Belgrade - Regional pop star and singer-songwriter Petar Graso performed in Belgrade's Stark Arena. Hana Huljic, Petar Graso. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 11, novembar, 2022, Beograd - Regionalna pop zvezda i kantautor Petar Graso nastupio je u beogradskoj Stark Areni. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Suprugu koja ga je zaljubljeno gledala pjevač je jedva je pustio iz ruku.

Prije nastupa okupljenim medijima Grašo je rekao: - Puno mi znači Hanina podrška. Tonči je gost, al‘ on zapravo nije gost, on je domaći, familija. Bez njega ne bi bio to što jesam.

Inače, tijekom večeri su se nizali hitovi iz njegove bogate karijere, a u publici su bili i brojni poznati poput Viktorije Rađe, košarkaša Dejana Tomaševića, tenisača Filipa Krajinovića te voditeljice Nikoline Pišek koja je na Instagramu podijelila dio atmosfere s koncerta. Petar je u Beogradu izveo i dvije pjesme Olivera Dragojevića: "Cesaricu" i "Dva put sam umra" te su se u tom trenutku na video zidu vrtjele Oliverove fotografije. Uoči koncerta u jednom od intervjua za medije u Srbiji Petar je naglasio kako mu je Oliver oduvijek bio veliki uzor.

- Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, nazvao me je i rekao da će sve pjesme koje sam napisao on otpjevati.

Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji - rekao je Petar tada.

