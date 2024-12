Šokantno saznanje: Liam Payne prije smrti navodno slao poruke eskort djevojci: 'Dao bih ti 5000 dolara'

LOREEN

Dvostruka pobjednica Eurosonga stiže prvi put u Hrvatsku!

Suverena vladarica top lista u Umag premijerno donosi svoj spektakularan, emotivan nastup zbog kojeg je jedna od najtraženijih live izvođačica današnjice. Sedmo izdanje Sea Stara održat će se od 22. do 25. svibnja 2025. u umaškoj laguni Stella Maris, a uskoro će objaviti još novosti i imena. Ulaznice za festival već su u prodaji, a aktualne cijene na snazi će biti sve do ponedjeljka, 23. prosinca do kraja dana