Snimljen film po uzoru na azijske klasike: 'Lucija Šerbedžija jedina je prava hrvatska “kraljica vriska”

Uspjeh korejskog filma “Parazit”, koji je lani dobio Oscar za najbolji film, prava je inspiracija mnogim filmašima širom svijeta. Ovih je dana u Hrvatskoj završeno snimanje prvog filma koji inspiraciju nalazi u pomaknutom scenariju, mješavini komedije i trilera, baš kao što je to čest slučaj kod Korejaca. Autor scenarija i producent filma je Velimir Grgić, novinar i autor nekoliko knjiga o korejskoj kulturi, a redatelj je Dario Lonjak.

– Scenarij za kratki film “Osma zapovijed” napisan je 2015., kada sam od HAVC-a dobio potporu za razvijanje serijala “Deset zapovijedi”, deset epizoda TV serijala kao suvremene posvete Kieślowskom i njegovu “Dekalogu”, ali u modernom stilu serije “Black Mirror”. Raspisao sam svih deset epizoda, ali kako u Hrvatskoj nije postojala televizija koja bi takvu seriju snimila, scenariji su ostali u folderu sve do 2020., kada je HRT objavio natječaj za kratke filmove. Redatelj Dario Lonjak, s kojim surađujem već godinama, sjetio se da bismo mogli prijaviti osmu epizodu, osmu zapovijed, kao kratki film, s obzirom na to da je svaka napisana epizoda trajala 20 do 30 minuta. HRT-u se scenarij svidio, kao i HAVC-u i dobili smo priliku ispričati jedinstvenu priču o lažima, medijima i ljudskom ludilu – priča nam Grgić.

“Osma zapovijed” je moderni satirični psihološki triler s primjesama horora, priča o mladiću Stanku koji otima poznatu TV voditeljicu vremenske prognoze, uvjeren da je njezina “laž” – netočna i neprecizna vremenska prognoza – kriva za smrt njegove majke. Kada voditeljicu otme i zatvori u podrum svoje kuće, na površinu krenu izbijati potisnute traume koje su formirale i definirale jednu neobičnu obitelj, izgubljenu u svijetu istina i laži. Grgić kaže kako uzori nisu samo u korejskoj filmografiji, premda su film zamislili kao vizualnu posvetu estetici modernog azijskog filma.

– Eksterijeri su se snimali u Jastrebarskom, nešto u šumi, nešto u gradu… A interijeri u jednoj fascinantnoj kući na Pantovčaku. Imali smo šest dana snimanja, pet udarnih. Radilo se i do 14 sati dnevno, a posebno naporna bila su zadnja dva dana noćnog snimanja. Glavni glumci su tu odradili lavovski posao, uz velike vrućine, iznenadno zahlađenje, kišu, a zatim i neugodan, nimalo mirisan i vlažni podrum, mislim da su apsolutno briljirali i da se dio tog prostora itekako prelio u izvedbe – veli Grgić koji je za glavnu ulogu mentalno “pomaknutog” Stanka, otmičara koji se nađe sam sa zavezanom ženom, angažirao srpskog glumca Mladena Sovilja.

– Znali smo po “Klanu” i “Južnom vetru”, vrhunskim serijama u kojima je Mladen briljirao, da je dostojan zadatka, ali bili smo šokirani koliko se dao ovom filmu, fizički i mentalno, a sudjelovao je i u razvijanju ideja, pa čak i organizaciji nekih scena. Vrhunski profesionalac i užitak za suradnju, a njegov je lik nešto uistinu jedinstveno i neviđeno na ovim prostorima. Stankova brata Ranka, policajca sa svojim naramkom emocionalnih problema i trauma, glumi naš sjajni glumac Mijo Jurišić, koji je doslovno “ušao” u film na samom kraju, ali je uronio majstorski. To smo i očekivali. Znali smo po “Divljacima”, gdje također ima ulogu, da od Mije možemo dobiti ono što tražimo. Otetu ženu Irenu, voditeljicu vremenske prognoze koja se nađe u fantazmagoriji čitave apsurdne priče, glumila je Lucija Šerbedžija, koja se činila savršenim izborom na papiru, a pred kamerom je dala i više nego što je itko očekivao. Lomili smo je, bacali, zapalili, utapali, smrzavali, strpali u gepek... I sve je junački odradila! Lucija Šerbedžija jedina je prava hrvatska “kraljica vriska” i najbolja glumica s kojom sam surađivao u dugo vremena. Nije lako glumiti žrtvu, a ne skliznuti u patetiku filmskog zapomaganja. Ona je taj traženi balans savršeno pogodila – kaže Grgić.

Film “Osma zapovijed” je u montaži, a onda bi trebao krenuti na festivale te bismo ga iduće godine mogli vidjeti i u programu HTV-a. Inače, ovo je već četvrta suradnja Grgića i Lonjka. Dario i ja zajedno već više od četiri godine imamo svoju produkcijsku kompaniju Pulsar Produkcija i s njom smo do sada snimili tri filma. Zajedno produciramo, ja pišem, on režira. “Riječki orao”, dokumentarac o Gabrieleu D’Annunziju i nestaloj pa pronađenoj glavi riječkog orla stvarali smo usred pandemije u Lombardiji. Trebali biste ga moći gledati i na HTV-u.

Završili smo i kratki dokumentarni film “Oklop na četiri rijeke”, priču o improviziranom oružju iz Domovinskog rata u Karlovcu, ljudskom duhu u doba kaosa i inženjerskim pothvatima kao što su oklopljeni bojni traktori. Najveći projekt koji smo Dario i ja radili zajedno svakako je igrani film “Divljaci”, koji sam ja napisao, zajedno s Darijem i Ivom Balenovićem, a Dario ga je režirao. Film je snimljen u produkciji Alka Filma, a trebao bi, nadam se, u kina do kraja godine – kazao je Grgić koji je nedavno predstavio i knjigu o teorijama zavjere.

- “Teorije zavjere 21. stoljeća”, moja 16. knjiga, najnovija za MBBooks, u neku ruku sinteza je mog 20 godina dugog interesa za teme iz naslova. Temom sam se dijelom bavio i u knjizi “Hrvatski gen”, prije 10 godina, a danas, kada je zbog pandemije i Facebooka sve ono što smo nekada upijali preko opskurnih foruma došlo do inboxa sredovječnih domaćica, osjetio sam potrebu zagrabiti dublje, detaljnije i šire u problematiku. Namjera knjige nije polemizirati, niti zauzimati strane oko ičega, ali mislim da sam u

analizama bio dovoljno jasnog stava što smatram potencijalno mogućim, a što preduvjetom za traženje liječničke pomoći - zaključio je Grgić.

VIDEO: Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"