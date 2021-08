Severina oplela po institucijama: 'Djecom se 'trguje', u pozadini svega je jedan krak Bandićeve hobotnice'

Severina Vučković danas je na svom Facebook profilu objavila apel za pomoć ženama u našoj sredini, u kojem je još jednom podsjetila na situacije oje se događaju u Hrvatskoj, ali i na njenu borbu za skrbištvo nad sinom Aleksandrom.

- Sestre i braćo, afganistanske djevojčice i žene napuštene su od svijeta! Pravo na slobodu, obrazovanje i izbor oduzeto im je preko noći. Stjerane su u kuću i obučene u burke. Svi veliki 'svjetski frajeri' okrenuli im leđa, ostavili ih na milost i nemilost muške svjetine. I? I nikome ništa. Ne dopustimo da se zaboravi i prihvati! Znam da ne možemo mi puno. Možemo ponavljati, pisati, prozivati i apelirati započela je status Severina i dodala kako možemo pomoći i ženi u svojoj sredini tako da je saslušamo.

- To je, pripremajući svoj istraživački serijal za H-Alter napravila Jelena Jindra, inače novinarka redakcije kulture HRT-a, vrijedna, iskusna i obrazovana žena. Njezina istraživačka priča, a razgovarala je s više od 40 žena, nije ništa manje jeziva od one s početka priče. Znate li koliko je sakrivenih žena iza zavjesa hrvatskih 'toplih domova'? Lažno optuživanih, prozivanih, izopačavanih, izvrgavanih raznim teorijama, govorkanjima i podsmijehu. U pozadini svega je jedan krak Bandićeve hobotnice, dobro ustrojene i umrežene organizacije preko koje moćni mužjaci ženama oduzimaju djecu. U tome im pomaže posebno jedna Poliklinika - napisala je Severina i dodala kako to nije paranoični umišljaj, još manje njen.

- To je javni pogovor o kojem sam i osobno govorila i upozoravala. Jer ga proživljavam već gotovo osam godina. Sada umjesto da, kako se to gordo kaže 'institucije obave svoj posao', napadnuta je glasnica, novinarka Jelena i to sa svih strana: ispravci, demantiji, napadi ili ignoriranje priče u drugim medijima. Ovo je prava istraživačka priča i molim vas pročitajte kako mreža institucija koje bi trebale brinuti o djeci – djecom 'trguju'. Svi su tu: centri za socijalnu skrb, pravni skrbnici, škole, sudovi, vještaci… i, naravno, moćni očevi koji se skrivaju iza sasvim određenih udruga, kako piše Jindra - istaknula je Severina i pozvala sve da pročitaju članke i pomognu. Uz status je dodala i dvije fotografije koje puno govore. Na jednoj je njen bivši partner Milan Popović, koji nasmiješen pozira s malim Aleksandrom, a na drugoj ona stoji pokraj Aleksandra koji ima masku, budući da je njoj sudskom presudom zabranjeno objavljivati sinove slike.

Podsjetimo, Severina i Popović nedavno su se ponovno našli na splitskom sudu, gdje se odlučivalo o skrbništvu nad malim Aleksandrom.

- Gledam ovu Božicu pravde i nisam mogla vjerovati da ću se ovdje naći. Toliko dugo je moje dijete bez majke zbog privremene mjere koja očito nije privremena. Sad se osjećam jako dobro, bilo mi je neopisivo teško prije 20 mjeseci kad je donesena prvostupanjska presuda u Zagrebu. Mislim da je u ovom slučaju sve bilo dogovoreno da se dijete odvede u Srbiju i da ga ja više nikada ne vidim jer ovo nije ravnopravna sudska bitka, a niti ravnopravno roditeljstvo za kakvo se i otac javno zauzimao. No, kako bilo, vjerujem u pravdu i pravednost - komentirala je tada Severina čiji je odvjetnik Mate Matić još jednom spomenuo kako je prva presuda zasnovana na psihijatrijskom vještačenju koje je predmet USKOK-a. Podsjetimo, Gzim Redžepi je krajem kolovoza prošle godine, kao gradski zastupnik, višegodišnji zamjenik pročelnice gradskog ureda za zdravstvo i osoba od povjerenja Milana Bandića, inicirao sastanak s vještakom koji je zaposlenik, ali i zamjenik ravnatelja Psihijatrijske bolnice čiji je osnivač Grad.

Navodno je Redžepi sastanak inicirao kako bi osigurao da taj vještak napravi nalaz i mišljenje koji bi išli u korist Milana Popovića kao tužitelja u postupku o skrbi koji su on i Severina vodili pred Općinskim građanskim sudom.

